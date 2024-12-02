Bolu Yeniçağa’da TOKİ tarafından 250 bin toplu konut projesi kapsamında başvurusu toplanan 2+1 ve 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirleniyor. 2+1 nitelikli 142 adet ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 206 adet konut için konut belirleme kurası çekiliyor. İşte TOKİ Bolu Yeniçağa 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
TOKİ Bolu Yeniçağa 2. etap konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirleniyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Bolu Yeniçağa 2. etap sosyal konut projesinde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 142 adet ve 3+1 nitelikli 64 adet olmak üzere toplamda 206 adet konut için Konut Belirleme Kurası yapılmakta. Kura çekilişleri TOKİ’nin YouTube hesabından canlı yayın ile yapılmakta. İşte TOKİ Bolu Yeniçağa 2. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 09 - 19 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerinde imzalanacak olup, projenin Temerküz Şubesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yeniçağa/Bolu Şubesi’nde imzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahiplerinden, 09 - 19 Aralık 2024 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. nin tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. Sözleşme imzalama aşamasında aşağıdaki belgeler ibraz edilecektir.
Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sözleşme aşamasında Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfus kütüğüne kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
BOLU İLİ YENİÇAĞA İLÇESİ 2. ETAP 206 ADET KONUT PROJESİ SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜMLER VE FİYAT LİSTESİ