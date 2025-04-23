Borsa İstanbul bugün açık mı, kapalı mı? 23 Nisan Borsa İstanbul'da işlem yapılıyor mu, ne zaman açılacak?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’da işlemler durdu. Resmî tatil kapsamında bugün pay piyasaları, vadeli işlemler ve borçlanma araçları dâhil olmak üzere tüm işlem kanalları kapalı olacak. Yatırımcılar için son işlem günü 22 Nisan Salı olurken, borsa 24 Nisan Perşembe sabahı yeniden açılacak. Tatil nedeniyle emir iletimi ve fiyat takibi yapılamayacak. Piyasalara dair işlemler, tatil sonrası yeniden işleme alınacak.

1 /5 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul (BIST) bugün kapalı. Resmî tatil takvimine göre, borsa 23 Nisan Çarşamba günü boyunca işlem almayacak.

2 /5 23 NİSAN'DA BORSA AÇIK MI, KAPALI MI? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil kapsamında yer alıyor. Bu nedenle 23 Nisan'da Borsa kapalı olacak ve işlemler gerçekleştirilemeyecek. 24 Nisan Perşembe günü Borsa İstanbul normal işleyişlerine devam edecek.

3 /5 GÜNCEL BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ 2025 23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak. 1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak. 19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak. 5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00’e kadar açık, ardından kapalı olacak.

4 /5 6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak. 15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak. 30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.