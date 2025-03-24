BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'da devre kesici uygulanmıştı. Yatırımcılar erken saatlerde borsada işlem yapmak isterken şu an için herhangi bir sorun yaşanmıyor. Dün yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir."



