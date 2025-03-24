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Borsa İstanbul yükselişle açıldı ( 24 Mart 2025 BİST 100 son durum)

Borsa İstanbul yükselişle açıldı ( 24 Mart 2025 BİST 100 son durum)

Tuğba Güner
10:4024/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırımcılar bugün açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Son günlerde yaşanan hareketlilik sonrası devre kesici uygulanmıştı. 24 Mart Pazartesi günü borsada işlem yapacak olanlar kapalı olma durumunu araştırmaya başladı. Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe yüzde oranında primle puandan başladı.

Borsa İstanbul'da yaşanan sert düşüşlerin ardından yükselişe geçildi.

 Borsa İstanbul'da 24 Mart günü işlemler uygulanmaya devam ediyor. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta yaşadığı kayıpları telafi etme çabası içine girdi. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un attığı adımlarla birlikte BİST'te güçlenme yaşanmaya başladı.

BORSA BUGÜN AÇIK MI?

Geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'da devre kesici uygulanmıştı. Yatırımcılar erken saatlerde borsada işlem yapmak isterken şu an için herhangi bir sorun yaşanmıyor. Dün yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"Pay Piyasasında emir/işlem oranı (OTR) 24 Mart 2025 ile 25 Nisan 2025 (seans sonuna kadar) arası dönemde 5:1'den 3:1'e düşürülmüştür ve emir/işlem oranı eşik değer aşım ücreti 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltilmiştir."


Borsa İstanbul güne yüzde 1,35 oranında yükselişle 9167 puandan başladı.


Açılışta 228 hisse yükselirken 188 hisse düştü.

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