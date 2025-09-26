Bu akşam hangi maçlar var? 26 Eylül Cuma Süper Lig, Bundesliga, Fransa Ligue 1, La Liga, Portekiz Premier Lig maç programı

Bugünkü maç programı ve saatleri 25 Eylül 2025 belli oldu. Bu akşam maç var mı? sorusu da merak konusu oldu. Futbolseverlerin gözü kulağı her zaman günün maç programında... Bundesliga'da Bayern Münih, Werder Bremen'i sahasında konuk edecek. Jose Mourinho'lu Benfica ise iç sahada Gil Vicente karşısında sahaya çıkacak. İşte 26 Eylül Cuma Süper Lig, Bundesliga, Fransa Ligue 1, La Liga, Portekiz Premier Lig maç programı ve ekrana geleceği kanallar...

26 Eylül Cuma günü, Süper Lig 7. hafta açılış maçı olacak. Öte yandan Almanya Bundesliga, Fransa Ligi, İspanya La Liga ve Portekiz Ligi'nde mücadeleler ekrana gelecek. İşte, bugünkü maçlar...

26 EYLÜL GÜNÜN MAÇ PROGRAMI ﻿ Bundesliga 19:30 Darmstadt 98 - Dynamo Dresden (Tivibu Spor 2) 19:30 Schalke 04 - Greuther Fürth (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus) 21:30 Bayern Münih - Werder Bremen (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

Süper Lig

20:00 Alanyaspor - Galatasaray (Bein Sports 1)

Suudi Arabistan Pro Lig

21:00 Al Ittihad - Al Nassr (S Sport Plus)

Fransa Lig 1

21:00 Nancy - Reims (Bein Sports 4) 21:45 Strasbourg - Marsilya (Bein Sports 3)

La Liga

22:00 Girona - Espanyol (S Sport / S Sport Plus)