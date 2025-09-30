Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kuruluş Orhan başlıyor! Mert Yazıcıoğlu'nun partneri kim olacak? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve başlangıç tarihi

Kuruluş Orhan başlıyor! Mert Yazıcıoğlu'nun partneri kim olacak? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve başlangıç tarihi

Tuğba Güner
12:5130/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kuruluş Orhan, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman yerini Kuruluş Orhan'a bırakıyor. Dizinin izleyicileri ise yeni sezon için sabırsızlanıyor. Peki Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? 1 Ekim 2025 Çarşamba bu hafta Kuruluş Orhan ilk bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Orhan oyuncu kadrosunda kimler var? Mert Yazıcıoğlu'nun partneri kim olacak? İşte detaylar.

Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği dizide ön plana çıkan güçlü oyuncu kadrosu adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan ve ilk karelerin paylaştığı tarihi yapımda heyecan dorukta. Peki; Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu hafta var mı, yayın tarihi belli oldu mu?

KURULUŞ ORHAN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Mert Yazıcıoğlu

Barış Falay

Bennu Yıldırımlar

Şükrü Özyıldız

Burak Sergen

Mahassine Merabet

Çağrı Şensoy

Faruk Aran

Belgin Şimşek

Yiğit Uçan

Sevinç Kıranlı

İpek Arkan

Sena Mercan

Tevfik Erman

Tezhan Tezcan

Murat Boncuk

Dinç Daymen

Can Atak

Atakan Yarımdünya

Onur Bay

İbrahim Cem Tek

Numan Çakır

Mert Türkoğlu

Özcan Varaylı

Mücahit Temizel

Cihan Ünal

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

KURULUŞ ORHAN SETİNDEN İLK KARELER

ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan sete çıktı. Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları dizi yayımlanmadan yapıma dair en çok konuşulanlar arasına girdi.

MERT YAZICIOĞLU'NUN PARTNERİ KİM OLACAK?


Başta Alina Boz’a teklif gittiği iddiaları dolaşsa da resmi bir açıklama gelmemişti. Yakışıklı oyuncunun hayranları ikilinin çok yakışacağını düşünerek bu partnerliğe büyük ilgi göstermişti. İddialar arasında adı geçen bir diğer isim ise Mahassine Merabet olmuştu. Dizide Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak isim netleşti: Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile el sıkışıldı.

MAHASSİNE MERABET KİMDİR?

24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.


Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Bu rol, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmıştır. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.

#kuruluş orhan
#kuruluş orhan oyuncuları
#mert yazıcıoğlu
#avt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kuruluş Orhan başlıyor! Mert Yazıcıoğlu'nun partneri kim olacak? İşte dizinin oyuncu kadrosu ve başlangıç tarihi