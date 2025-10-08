Kuruluş Orhan, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Kuruluş Osman yerini Kuruluş Orhan'a bırakıyor. Dizinin izleyicileri ise yeni sezon için sabırsızlanıyor. Peki Kuruluş Orhan ne zaman başlıyor? 1 Ekim 2025 Çarşamba bu hafta Kuruluş Orhan ilk bölüm yayınlanacak mı? Kuruluş Orhan oyuncu kadrosunda kimler var? Mert Yazıcıoğlu'nun partneri kim olacak? İşte detaylar.
Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakterine hayat vereceği dizide ön plana çıkan güçlü oyuncu kadrosu adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde okuma provası yapılan ve ilk karelerin paylaştığı tarihi yapımda heyecan dorukta. Peki; Kuruluş Orhan ne zaman başlayacak, bu hafta var mı, yayın tarihi belli oldu mu?
KURULUŞ ORHAN YENİ OYUNCULARI KİMLER?
Mert Yazıcıoğlu
Barış Falay
Bennu Yıldırımlar
Şükrü Özyıldız
Burak Sergen
Mahassine Merabet
Çağrı Şensoy
Faruk Aran
Belgin Şimşek
Yiğit Uçan
Sevinç Kıranlı
İpek Arkan
Sena Mercan
Tevfik Erman
Tezhan Tezcan
Murat Boncuk
Dinç Daymen
Can Atak
Atakan Yarımdünya
Onur Bay
İbrahim Cem Tek
Numan Çakır
Mert Türkoğlu
Özcan Varaylı
Mücahit Temizel
Cihan Ünal
KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin tarih belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.
KURULUŞ ORHAN SETİNDEN İLK KARELER
ATV'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Orhan sete çıktı. Orhan Bey karakterine hayat veren Mert Yazıcıoğlu ve Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet'in fotoğrafları dizi yayımlanmadan yapıma dair en çok konuşulanlar arasına girdi.
MERT YAZICIOĞLU'NUN PARTNERİ KİM OLACAK?
Başta Alina Boz’a teklif gittiği iddiaları dolaşsa da resmi bir açıklama gelmemişti. Yakışıklı oyuncunun hayranları ikilinin çok yakışacağını düşünerek bu partnerliğe büyük ilgi göstermişti. İddialar arasında adı geçen bir diğer isim ise Mahassine Merabet olmuştu. Dizide Nilüfer Hatun karakterini canlandıracak isim netleşti: Faslı oyuncu Mahassine Merabet ile el sıkışıldı.
MAHASSİNE MERABET KİMDİR?
24 Ocak 1999 tarihinde Fas'ta dünyaya gelen Mahassine Merabet, çocukluk ve gençlik yıllarını burada geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimlerinin ardından Muhammed V Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitiminin ardından İstanbul'a gelerek Nişantaşı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.
Türkiye'ye geldikten sonra, Tümay Özokur Akademi'de oyunculuk eğitimi aldı ve Türkçesini geliştirdi. Bu süreçte çeşitli markaların reklam yüzü olarak modellik yaptı ve birçok reklam filminde rol aldı. Ayrıca, Arapça-Türkçe çevirmenlik deneyimi de bulunmaktadır.
Mahassine Merabet'in oyunculuk kariyerindeki ilk deneyimi, 2022 yılında Kanal 7'de yayınlanan "Esaret" dizisindeki Hira karakteridir. Bu rol, ona geniş bir izleyici kitlesi kazandırmıştır. Ayrıca, Arapça, Türkçe ve Fransızca dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.