Aşure Günü, İslam kültüründe ve özellikle Anadolu coğrafyasında önemli bir dini ve kültürel gündür. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure dağıtımları, aşure günü ile beraber gerçekleşecek. Her yıl yaşanan bu anlamlı gün için araştırmalar arttı. Aşure Günü 2025 ne zaman başlar ve biter? sorusu ilgi görmeye başladı. Bu yıl Aşure günü ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Muharrem ayının 10. günü tarihi ve Aşure Günü tarihi başlangıç ve bitiş günleri

1 /5 İslam inancında derin bir anlam taşıyan Muharrem ayı ve özellikle onuncu günü olan Aşure Günü, hem dini hem de tarihi açıdan büyük bir öneme sahiptir. Bu mübarek gün, birçok peygamberin hayatındaki önemli olaylarla özdeşleşmiş durumdadır. Peki, 2025 Aşure Günü ne zaman, hangi gün? Muharrem ayı 10. günü ne zaman? İşte detaylar…

2 /5 MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hicri takvime göre hazırladığı 2025 dini günler takvimine göre: Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü başladı. Muharrem ayının 10. günü yani Aşure Günü ise, 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.



3 /5 Bu tarih, hem dini anlamı hem de geleneksel olarak paylaşılan aşure ikramlarıyla toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği özel bir gün olacak.

4 /5 MUHARREM AYININ ÖNEMİ Muharrem ayı, İslam dünyasında haram aylar arasında sayılır ve savaşın, düşmanlığın yasaklandığı, barışın teşvik edildiği zaman dilimlerinden biridir. Aynı zamanda bu ayda yaşanan en önemli olaylardan biri de Kerbela Vakası’dır. Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının şehit edildiği bu acı olay, özellikle Alevi ve Şii Müslümanlar için derin bir yas dönemidir.

