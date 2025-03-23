Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 23 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 16 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
16:00 Levante - Castellon İspanya La Liga 2 Tuttur TV
17:00 Gürcistan - Ermenistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
17:00 Spurs Legends - AC Milan Glorie Dostluk Maçı S Sport 2S Sport Plus
18:15 Eibar - Huesca İspanya La Liga 2 Tuttur TV
18:15 Sporting Gijon - Albacete İspanya La Liga 2 Tuttur TV
19:30 Aston Villa - Manchester Utd İngiltere Kadınlar Süper Ligi W-Sport
20:00 İskoçya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
20:00 İzlanda - Kosova UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
20:00 Macaristan - Türkiye UEFA Uluslar Ligi TV8 Exxen
20:00 Sırbistan - Avusturya UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
20:00 Slovenya - Slovakya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
20:30 La Coruna - Cartagena İspanya La Liga 2 Tuttur TV
20:30 Tenerife - Cadiz İspanya La Liga 2 Tuttur TV
22:45 Belçika - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
22:45 İrlanda - Bulgaristan UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
22:45 Almanya - İtalya UEFA Uluslar Ligi Exxen
22:45 Fransa - Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
22:45 İspanya - Hollanda UEFA Uluslar Ligi Exxen
22:45 Portekiz - Danimarka UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
23:00 Racing Club - Deportivo Santamarina Arjantin Kupası Tuttur TV
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