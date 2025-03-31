Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. UEFA Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 31 Mart 2025 Pazartesi maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 31 Mart 2025 Pazartesi hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
17:00 Esenler Erokspor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
17:30 Gloria Buzau - Otelul Romanya Liga 1 Tuttur TV
19:00 Letonya - Cebelitarı UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
19:00 Lüksemburg - Malta UEFA Uluslar Ligi Yayın Yok
19:30 Verona - Parma İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Eyüpspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Kocaelispor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Varnamo - Sirius İsveç Allsvenskan Tuttur TV
20:00 Oddevold - Umea İsveç Superettan Tuttur TV
20:10 GAIS - AIK Stockholm İsveç Allsvenskan Tuttur TV
20:30 Cluj - CFR Cluj Romanya Liga 1 Tuttur TV
21:00 Jong Ajax - Volendam Hollanda Eerste Divisie Tuttur TV
21:30 Cadiz - Eibar İspanya La Liga 2 S Sport Plus
21:45 Lazio - Torino İtalya Serie A S Sport 2
21:45 Paris FC - Caen Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
22:00 Celta Vigo - Las Palmas İspanya La Liga S Sport
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