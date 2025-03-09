Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 9 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 9 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:30 Sivasspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
13:30 Y.Malatyaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
14:00 Aksaray Bld. - Giresunspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Altay - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Tokat Plevne - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Denizlispor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Shamakhi - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
14:30 Verona - Bologna İtalya Serie A S Sport 2
15:00 Portsmouth - Leeds United İngiltere Championship Tuttur TV
15:30 Hannover 96 - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
15:30 Preussen Münster - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
15:30 Jahn Regensburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
15:30 Cercle Brugge - Club Brugge Belçika Pro League Tuttur TV
16:00 Samsunspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
16:00 Eyüpspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Adanaspor - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Getafe - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus
16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
16:30 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
17:00 Chelsea - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4
17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
17:00 Brest - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect
17:00 Napoli - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2
17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports
18:15 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus
19:15 Le Havre - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
19:15 Nantes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
19:15 Reims - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports
19:30 Manchester Utd - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:30 Hoffenheim - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4
20:00 Empoli - Roma İtalya Serie A S Sport 2
20:00 Aris - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus
20:30 Alanyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:30 Athletic Bilbao - Mallorca İspanya La Liga S Sport
20:30 Real Betis - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus
20:30 Antwerp - KAA Gent Belçika Pro League TV 8 Buçuk
21:00 Casa Pia - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus
21:00 FCSB - Craiova Romanya Liga 1 Tuttur TV
22:45 Nice - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
22:45 Juventus - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
23:00 Real Sociedad - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus
23:00 Df. Justicia - Estudiantes Arjantin Primera Division Tuttur TV
23:00 Aldosivi - CA Tigre Arjantin Primera Division Tuttur TV
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