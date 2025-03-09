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Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 9 Mart 2025 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Portekiz Ligi 9 Mart 2025 Pazar maç programı

11:589/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 9 Mart 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 9 Mart 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Sivasspor - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

13:30 Y.Malatyaspor - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

14:00 Aksaray Bld. - Giresunspor TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Altay - 1461 Trabzon TFF 2. Lig Yayın Yok

14:00 Tokat Plevne - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok

14:00 Denizlispor - Kırıkkalespor TFF 3. Lig Yayın Yok

14:00 Shamakhi - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:30 Verona - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Portsmouth - Leeds United İngiltere Championship Tuttur TV

15:30 Hannover 96 - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:30 Preussen Münster - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:30 Jahn Regensburg - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:30 Cercle Brugge - Club Brugge Belçika Pro League Tuttur TV

16:00 Samsunspor - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

16:00 Eyüpspor - Konyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Adanaspor - Fatih Karagümrük Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

16:00 Gençlerbirliği - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Getafe - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

16:30 Zira - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:30 Zwolle - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

17:00 Chelsea - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Tottenham - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Brest - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:00 Napoli - Fiorentina İtalya Serie A S Sport 2

17:30 Eintracht Frankfurt - Union Berlin Almanya Bundesliga Bein Sports

18:15 Real Madrid - Rayo Vallecano İspanya La Liga S Sport Plus

19:15 Le Havre - St. Etienne Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:15 Nantes - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

19:15 Reims - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports

19:30 Manchester Utd - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 Hoffenheim - Heidenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4

20:00 Empoli - Roma İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Aris - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

20:30 Alanyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Sakaryaspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:30 Athletic Bilbao - Mallorca İspanya La Liga S Sport

20:30 Real Betis - Las Palmas İspanya La Liga S Sport Plus

20:30 Antwerp - KAA Gent Belçika Pro League TV 8 Buçuk

21:00 Casa Pia - Sporting Lisbon Portekiz Liga NOS S Sport Plus

21:00 FCSB - Craiova Romanya Liga 1 Tuttur TV

22:45 Nice - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

22:45 Juventus - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Real Sociedad - Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus

23:00 Df. Justicia - Estudiantes Arjantin Primera Division Tuttur TV

23:00 Aldosivi - CA Tigre Arjantin Primera Division Tuttur TV


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