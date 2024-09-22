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Bugün kimin maçı var? 22 Eylül 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 22 Eylül 2024 Pazar maç programı

12:1922/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var? ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının sahaya çıkma anı sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 22 Eylül 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 22 Eylül 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

13:30 Fiorentina - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

14:00 Preston - Blackburn İngiltere Lig Kupası TV 8 Buçuk

15:00 Getafe - Leganes İspanya La Liga S Sport Plus

15:30 Vanspor - Elazığspor TFF 2. Lig Van Tivi

15:30 Feyenoord - NAC Breda Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

16:00 Brighton - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Monza - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Monaco - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV

16:30 Bayer Leverkusen - Wolfsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 5

17:00 Ç.Rizespor - Samsunspor Bein Sports 1

17:00 Kasımpaşa - Antalyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:15 Athletic Bilbao - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport Plus

17:45 Fortuna Sittard - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

18:00 Angers - Nantes Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV

18:00 Brest - Toulouse Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:00 Montpellier - Auxerre Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:30 Manchester City - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports

18:30 Stuttgart - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 5

19:00 Roma - Udinese İtalya Serie A S Sport Plus

19:30 Villarreal - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

20:00 Adana Demirspor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2


20:00 Beşiktaş - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 St.Pauli - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports 4

21:45 Inter - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Lyon - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:00 Rayo Vallecano - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

22:30 Sporting Lisbon - AVS Portekiz Liga NOS S Sport Plus


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

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#maç saatleri

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