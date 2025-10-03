Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig başta olmak üzere, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Kayserispor, Trabzonspor’a konuk olurken, İtalya Serie A’da Verona - Sassuolo karşılaşmasa var. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Eylül Cuma bugün oynanacak maçlar.