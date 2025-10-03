Bugün futbolseverleri dopdolu bir program bekliyor. Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ederken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde de kritik karşılaşmalar sahne alacak. Trabzonspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. İtalya Serie A’da Verona, Sassuolo ile kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga 2’de de futbol rüzgârı esecek. Günün maç programını kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Eylül Cuma günü oynanacak maçların detayları.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
16:00 Araz - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
18:30 Zira - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Braunschweig - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4
19:30 Fortuna Düsseldorf - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3
19:30 Eintracht Frankfurt - Carl Zeiss Jena Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport
20:00 Boluspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
20:00 Çorum FK - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor
20:00 Antalyaspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
20:00 Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:30 Hoffenheim - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus
21:45 Paris FC - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
21:45 Verona - Sassuolo İtalya Serie A Tivibu Spor 3
22:00 Osasuna - Getafe İspanya La Liga S SportS Sport Plus
22:00 Bournemouth - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
23:00 Panama - Güney Kore FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube
23:00 Ukrayna - Paraguay FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube