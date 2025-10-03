Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim bugün kimin maçı oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

Bugün hangi maçlar var? 3 Ekim bugün kimin maçı oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

10:173/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p>Bugün kimin maçı var?</p>
Bugün kimin maçı var?

Bugün futbolseverleri dopdolu bir program bekliyor. Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ederken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde de kritik karşılaşmalar sahne alacak. Trabzonspor sahasında Kayserispor’u ağırlayacak. İtalya Serie A’da Verona, Sassuolo ile kozlarını paylaşacak. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga 2’de de futbol rüzgârı esecek. Günün maç programını kaçırmak istemeyen taraftarlar, “Bugün hangi maçlar var, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte 3 Eylül Cuma günü oynanacak maçların detayları.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Süper Lig başta olmak üzere, İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Kayserispor, Trabzonspor’a konuk olurken, İtalya Serie A’da Verona - Sassuolo karşılaşmasa var. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 3 Eylül Cuma bugün oynanacak maçlar.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

16:00 Araz - Imisli Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:30 Zira - Neftçi Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Braunschweig - Paderborn Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 4

19:30 Fortuna Düsseldorf - Nürnberg Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 3

19:30 Eintracht Frankfurt - Carl Zeiss Jena Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport

20:00 Boluspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:00 Çorum FK - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Antalyaspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

20:00 Trabzonspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

21:30 Hoffenheim - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

21:45 Paris FC - Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

21:45 Verona - Sassuolo İtalya Serie A Tivibu Spor 3

22:00 Osasuna - Getafe İspanya La Liga S SportS Sport Plus

22:00 Bournemouth - Fulham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

23:00 Panama - Güney Kore FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Ukrayna - Paraguay FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

#bugünkü maçlar
#Bugünün maçları
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#PSG
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Araf Suresi konusu nedir? Araf Suresi neyi anlatıyor?