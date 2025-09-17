Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Futbolda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün üç karşılaşma oynanacak. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe’nin konuğu Alanyaspor olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih - Chelsea ve Liverpool - Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Eylül Çarşamba bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, AFC ve UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda Eredivisie, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Eylül Çarşamba bugün oynanacak maçlar.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:00 Ulsan Hyundai - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Gamba Osaka - Eastern AA AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
14:00 Karadeniz Ereğli - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
15:15 Shanghai Port - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Nam Dinh - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
16:00 Liverpool - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
18:00 Elazığspor - 12 BingölsporZiraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor
19:00 Al Ahli Doha - Al Khalidiyah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Al Wasl - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:30 Birmingham Legion - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube
19:45 Olympiakos - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
19:45 Slavia Prag - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor
20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
20:00 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 3
20:00 Samsunspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:00 Feyenoord - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus
21:15 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
21:15 Al Muharraq - Al Wehdat AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
22:00 Ajax - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
22:00 Bayern Münih - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Liverpool - Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 PSG - Atalanta UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor