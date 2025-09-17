Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Futbolda Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı devam ediyor. Bugün üç karşılaşma oynanacak. Trendyol Süper Lig Fenerbahçe’nin konuğu Alanyaspor olurken, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih - Chelsea ve Liverpool - Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Eylül Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

1 /9 Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. Trendyol Süper Lig başta olmak üzere, AFC ve UEFA Şampiyonlar Ligi, Hollanda Eredivisie, İtalya Serie A, İspanya La Liga ve Fransa Ligue 2’de futbol heyecanı yaşanacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 17 Eylül Çarşamba bugün oynanacak maçlar.

2 /9 Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 13:00 Ulsan Hyundai - Chengdu Rongcheng AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 13:00 Gamba Osaka - Eastern AA AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 14:00 Karadeniz Ereğli - Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor

3 /9 15:15 Shanghai Port - Vissel Kobe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart 15:15 Nam Dinh - Ratchaburi AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 16:00 Liverpool - Atletico Madrid UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

4 /9 16:00 Sivasspor - Şiran Yıldızspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 18:00 Elazığspor - 12 BingölsporZiraat Türkiye Kupası ZTK Elemeler A Spor 19:00 Al Ahli Doha - Al Khalidiyah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

5 /9 19:00 Al Wasl - Esteghlal FC AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 19:30 Birmingham Legion - Tampa Bay Rowdies ABD USL Championship USL Championship Youtube 19:45 Olympiakos - Pafos UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

6 /9 19:45 Slavia Prag - Bodo Glimt UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor 20:00 Fenerbahçe - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:00 Fatih Karagümrük - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 3

7 /9 20:00 Samsunspor - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Bein Sports 2 21:00 Feyenoord - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie S Sport Plus 21:15 Al Nasr Riyadh - Istiqlol Dushanbe AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

8 /9 21:15 Al Muharraq - Al Wehdat AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2 22:00 Ajax - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1