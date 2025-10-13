2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Hollanda, sahasında Finlandiya’yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. L Grubu’nda ise Faroe Adaları, evinde Çekya’yı 2-1 yenerek haftanın en büyük sürprizine imza attı. Polonya ise deplasmanda Litvanya’yı 2-0 mağlup etti. Avrupa genelinde milli takımlar Dünya Kupası bileti için kıyasıya mücadele verirken, 13 Ekim’de oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte bugünkü maç programı.

2 /7 Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 21:30 Cordoba - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport 21:45 Galler - Belçika 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

3 /7 21:45 İsveç - Kosova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 İzlanda - Fransa 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

4 /7 21:45 Kuzey İrlanda - Almanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

5 /7 21:45 Slovakya - Lüksemburg 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 Slovenya - İsviçre 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen 21:45 Ukrayna - Azerbaycan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

6 /7 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maç sonuçları Alınan sonuçlar şöyle: C Grubu: İskoçya-Belarus: 2-1 Danimarka-Yunanistan: 3-1 G Grubu: Hollanda-Finlandiya: 4-0 Litvanya-Polonya: 0-2