Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 2026 Dünya Kupası Elemeleri 13 Ekim bugün oynanacak maçlar

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 2026 Dünya Kupası Elemeleri 13 Ekim bugün oynanacak maçlar

11:2513/10/2025, Pazartesi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan 8. hafta maçlarıyla sürüyor. Günün dikkat çeken karşılaşmalarında Hollanda, sahasında Finlandiya’yı 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. L Grubu’nda ise Faroe Adaları, evinde Çekya’yı 2-1 yenerek haftanın en büyük sürprizine imza attı. Polonya ise deplasmanda Litvanya’yı 2-0 mağlup etti. Avrupa genelinde milli takımlar Dünya Kupası bileti için kıyasıya mücadele verirken, 13 Ekim’de oynanacak karşılaşmalar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte bugünkü maç programı.

Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? 

21:30 Cordoba - Leonesa İspanya La Liga 2 S Sport

21:45 Galler - Belçika 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İsveç - Kosova 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 İzlanda - Fransa 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Kuzey İrlanda - Almanya 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Kuzey Makedonya - Kazakistan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Slovakya - Lüksemburg 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Slovenya - İsviçre 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

21:45 Ukrayna - Azerbaycan 2026 Dünya Kupası Eleme Exxen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta maç sonuçları

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İskoçya-Belarus: 2-1

Danimarka-Yunanistan: 3-1

G Grubu:

Hollanda-Finlandiya: 4-0

Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

Romanya-Avusturya: 1-0

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4


L Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 2-1

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

#bugünkü maçlar
#bugünkü maç programı
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
