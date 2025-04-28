İstanbul, Kütahya derken Elazığ'da yaşanan 4.9 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Binlerce kişi son depremler listesini sık sık kontrol ederek "En son nerede, ne zaman deprem oldu?" sorusuna cevap arıyor. Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu?