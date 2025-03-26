Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 26 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları ve yürütme ve idari kararlar bulunmakta. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 26 Mart Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

1 /6 Resmi Gazete'de 26 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mart 2025 tarihli ve 32853 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

2 /6 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Yönetim, Çevre ve Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

3 /6 TEBLİĞLER Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/7) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4 /6 YARGI BÖLÜMÜ ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60, K: 2024/200 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/85, K: 2024/229 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/164, K: 2025/13 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39903 Başvuru Numaralı Kararı

5 /6 DANIŞTAY KARARI Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar