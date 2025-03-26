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Bugünkü Resmi Gazete kararları 26 Mart 2025 belli oldu

Bugünkü Resmi Gazete kararları 26 Mart 2025 belli oldu

09:1826/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Resmi Gazete kararları</p>
Resmi Gazete kararları

Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 26 Mart 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları ve yürütme ve idari kararlar bulunmakta. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 26 Mart Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

Resmi Gazete'de 26 Mart 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 26 Mart 2025 tarihli ve 32853 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yerel Yönetim, Çevre ve Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Seviyelerinin Resmî Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2025/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2025/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 4/12/2024 Tarihli ve E: 2021/60, K: 2024/200 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 25/12/2024 Tarihli ve E: 2024/85, K: 2024/229 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 16/1/2025 Tarihli ve E: 2024/164, K: 2025/13 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 28/11/2024 Tarihli ve 2020/39903 Başvuru Numaralı Kararı

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 MART RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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