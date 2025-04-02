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Bugünkü Resmi Gazete kararları (2 Nisan 2025) yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı

Bugünkü Resmi Gazete kararları (2 Nisan 2025) yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı

09:172/04/2025, Çarşamba
G: 2/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Resmi Gazete kararları</p>
Resmi Gazete kararları

Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları ve yürütme ve idari kararlar bulunmakta. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 2 Nisan Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

Resmi Gazete'de 2 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında genellikle, ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de yürürlüğe giriyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 212)

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 213)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 214)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 215)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

2 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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