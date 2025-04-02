Türkiye'nin politikalarına yön veren Resmi Gazete'nin 2 Nisan 2025 tarihli sayısı yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Anayasa Mahkemesi, Danıştay kararları ve yürütme ve idari kararlar bulunmakta. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 2 Nisan Resmi Gazete kararları ve ayrıntılar.

1 /6 Resmi Gazete'de 2 Nisan 2025 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında genellikle, ekonomi, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılan yeni düzenlemeler dikkat çekerken, iş dünyasını doğrudan etkileyen yönetmelik değişiklikleri de yürürlüğe giriyor. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 2 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de öne çıkan kararlar.

2 /6 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ TEBLİĞLER Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 97)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 212)

3 /6 TEBLİĞLER Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 96)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 213)

4 /6 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 214)

5 /6 Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 166)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 215)