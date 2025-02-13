Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı ve ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler Bursa Valiliği'nden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Bursa'da yarın okullar tatil mi? 14 Şubat Cuma Bursa Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın okul var mı, yok mu? İşte 14 Şubat CumaBursa kar tatiline ilişkin son dakika yaşanan gelişmeler...

1 /7 Bursa'da okullar tatil mi, Konya Valiliği açıklama yaptı mı soruları gündemde öğrenci ve veliler tarafından yer buldu. Bursa'da 14 Şubat Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor.

2 /7 BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ, KAR TATİLİ VAR MI?

Bursa'da 14 Şubat Cuma günü için herhangi bir kar tatili duyurusu yapılmadı. Konuya ilişkin yeni bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.





3 /7 13 ŞUBAT 2025 HANGİ İLLERDE TATİL OLDU? 13 Şubat Perşembe günü için bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Bu iller şöyle: Kırşehir Bingöl Elazığ Amasya Ordu Kayseri Malatya Sivas Nevşehir Karaman Kastamonu Kahramanmaraş Konya Niğde Erzincan Adana Yozgat



4 /7 BURSA'DA KAR DEVAM EDECEK Mİ? Meteoroloji raporlarına göre Bursa’da kar yağışı ve sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Özellikle kırsal bölgelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımın zorlaşabileceği belirtiliyor.

5 /7 BURSA HAVA DURUMU

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