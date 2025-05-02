Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 6,7,8. sınıf bursluluk sınav sonuç tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavının ardından, gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin de aralarında bulunduğu binlerce aday, burs kazanıp kazanamadığını öğrenmek için sonuç tarihini merak ediyor.