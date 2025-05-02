Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? 6,7,8. sınıf bursluluk sınav sonuç tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavının ardından öğrenciler ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf düzeylerinde binlerce öğrencinin katıldığı sınavın sonuçları, MEB’in resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 27 Nisan 2025 Pazar günü 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde düzenlenen İOKBS Bursluluk Sınavının ardından, gözler sonuç açıklama tarihine çevrildi. 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin de aralarında bulunduğu binlerce aday, burs kazanıp kazanamadığını öğrenmek için sonuç tarihini merak ediyor.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
İOKBS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adaylar T.C. kimlik bilgisi ve doğum bilgisi tarihlerini girerek sınav sonuçlarına ulaşabileceklerdir.
2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.
Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.