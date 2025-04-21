Bursluluk Sınavı İOKBS 2025 öncesi geri sayımda sona gelindi. 27 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan Bursluluk sınavı (İOKBS) için sınava girecek olan adaylar sınava girecekleri bina ve salonlar için bekleyişini sürdürüyor. Peki İOKBS (Bursluluk) sınavı 2025 giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (www.meb.gov.tr) İOKBS sınav giriş yeri sorgulama ekranı

1 /7 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılım sağlayacağı Bursluluk Sınavı için başvurular, 3-10 Mart 2025 tarihleri arasında alındı. 2025 MEB bursluluk sınavı için gözler, sınav giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığına çevrildi.

2 /7 İOKBS YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

3 /7 İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR? Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

4 /7 Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

5 /7 MEB BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 27 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacak.

6 /7 MEB BURSLULUK (İOKBS) SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? MEB Bursluluk sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Bugün gün içerisinde meb.gov.tr adresi üzerinden sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor. MEB.GOV.TR BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

