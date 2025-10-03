Bursa’da bugün yaşanacak su kesintileri vatandaşların gündeminde yer aldı. BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, farklı ilçelerde planlı kesintiler uygulanacak. Osmangazi ve Gemlik ilçelerinin de dahil olduğu bölgelerde su kesintisi saat aralıkları duyuruldu. Vatandaşlar “Sular ne zaman gelecek, kesinti kaç saat sürecek?” sorusuna yanıt ararken, BUSKİ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintilerin detaylarını paylaştı. İşte Bursa’da su kesintisi yaşanacak mahalleler ve saatlere dair bilgiler.

2 /7 GEMLİK CUMHURİYET Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/10/2025 09:30 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/10/2025 13:30 Kesim Tarihi: 03/10/2025 09:30 Açıklama: HİDRAFOR HATTI ARIZASI SEBEBİYLE BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.

3 /7 OSMANGAZİ EMEK FATİH SULTAN MEHMET Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/10/2025 09:45 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/10/2025 11:45 Kesim Tarihi: 03/10/2025 09:45

4 /7 Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; C4_B30 Alt Bölgesinde Bulunan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gürel Sokak ve Civarı, "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 03.10.2025 Tarihinde 09:45 ile 11:45 Saatleri Arasında SU KESİNTİSİ Yapılacaktır.

5 /7 YILDIRIM EMİRSULTAN Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/10/2025 10:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 03/10/2025 12:00 Kesim Tarihi: 03/10/2025 10:00

6 /7 Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C1 _ D05 Alt Bölgesinde Bulanan, Emirsultan Mahallesi 3.Doyuran Sokak , Yeşil Mahallesinin bir kısmı, "ARIZA" çalışması nedeniyle 03.10.2025 tarihinde 10:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.