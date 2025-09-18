Tarım ve hayvancılık sektöründe üreticilerin merakla beklediği buzağı destek ödemelerinde takvim heyecanı başladı. Buzağı desteği, yılda iki dönem halinde başvuru ve ödeme süreciyle yürütülüyor. 2025 yılı için 2. dönem buzağı desteği başvuruları 7 Nisan – 16 Haziran tarihleri arasında kabul edilmişti. Peki, buzağı yardımı ödemeleri ne zaman yapılacak ve 1. dönem ödeme tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar.

Buzağı desteği ödemeleri yılda iki ayrı dönemde yapılıyor. Destekten faydalanmak isteyen yetiştiricilerin buzağı/malakları, TÜRKVET kayıt sistemine göre en az 4 ay yaşamış olması gerekiyor. Başvurular, üye olunan örgüt aracılığıyla ya da il/ilçe Tarım Orman Müdürlüklerine dilekçe ile yapılabiliyor. Buzağı desteği ödeme takvimi açıklaması bekleniyor.

BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN? 2024 yılı 2. dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan - 6 Haziran tarihleri arasında kabul edildi. Hayvan başına 1000 TL destek ödemesinin, Ekim - Kasım aylarında hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ödemeler, yetiştiricilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yılın 1. döneminde ise başvurular 24 Eylül - 2 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmış, ödemeler ise 16 Mayıs'tan itibaren yapılmıştı.



1. DÖNEM BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılı 1. dönem buzağı desteği başvurularının 1 Eylül - 1 Aralık tarihleri arasında alınacağını duyurdu. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üye oldukları birlikler aracılığıyla başvuru yapabilecek. Birliğe üye olmayanlar ise bulundukları il veya ilçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine dilekçe ile müracaat edebilecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, destek ödemelerinin Mayıs ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.




