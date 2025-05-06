Çiftçileri desteklemek amacıyla her sene yılda iki kez hesaplara aktarılan buzağı desteği ödemeleri devam ediyor. 2. dönem buzağı destekleme başvuruları 7 Nisan itibariyle başlamıştı. Peki, buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? İşte 2. dönem buzağı desteği ödemesi başvuru tarihleri.

1 /6 Buzağı desteği ödemeleri, yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığıyla, olmayanlar ise iş/ilçe müdürlüklere başvuruda bulunabiliyor. Peki, Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?

2 /6 BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN? Yapılan açıklamada; "2024 Yılı doğumlu buzağılarda birinci dönemde başvuru yapmamış olan yetiştiricilerimiz için Ek başvuru dönemi olan 2. Dönem Buzağı Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başlayacak olup, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günüdür.



3 /6 Başvurular; Birlik üyeleri birliklerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hay-Koop aracılığı ile hiçbir yere üye olmayanlar ise Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimize bireysel olarak başvuru yapacaklardır." denildi.





4 /6 1.DÖNEMDE BAŞVURU YAPAN 2. DÖNEM DESTEKLEMELERİ İÇİN DE BAŞVURU YAPMIŞ SAYILIR Buzağı/malak 2024 yılı 1. ve 2. dönem destekleme başvuruları için; yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığı ile üye olmayanlar ise il/ilçe müdürlüklerine bireysel olarak dilekçe ile başvurur. 1. dönemde başvuru yapanlar 2. dönem desteklemeleri içinde başvuru yapmış sayılır.

5 /6 2.DÖNEM TAKVİMİ Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025 Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025 İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025 İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025 İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025 İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025 İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025











