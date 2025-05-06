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Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? 2. dönem buzağı desteği ödemesi başvuru tarihleri

Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? 2. dönem buzağı desteği ödemesi başvuru tarihleri

14:426/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çiftçileri desteklemek amacıyla her sene yılda iki kez hesaplara aktarılan buzağı desteği ödemeleri devam ediyor. 2. dönem buzağı destekleme başvuruları 7 Nisan itibariyle başlamıştı. Peki, buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Başvurular ne zaman bitecek? İşte 2. dönem buzağı desteği ödemesi başvuru tarihleri.

Buzağı desteği ödemeleri, yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığıyla, olmayanlar ise iş/ilçe müdürlüklere başvuruda bulunabiliyor. Peki, Buzağı desteği başvuruları için son gün ne zaman? Buzağı desteği başvuru şartları neler?

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı doğumlu buzağılarda birinci dönemde başvuru yapmamış olan yetiştiricilerimiz için Ek başvuru dönemi olan 2. Dönem Buzağı Destekleme başvuruları 7 Nisan'da başlayacak olup, son başvuru tarihi 16 Haziran 2025 Pazartesi günüdür.


Başvurular; Birlik üyeleri birliklerine, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri Hay-Koop aracılığı ile hiçbir yere üye olmayanlar ise Tarım İl/İlçe Müdürlüklerimize bireysel olarak başvuru yapacaklardır." denildi.



1.DÖNEMDE BAŞVURU YAPAN 2. DÖNEM DESTEKLEMELERİ İÇİN DE BAŞVURU YAPMIŞ SAYILIR

Buzağı/malak 2024 yılı 1. ve 2. dönem destekleme başvuruları için; yetiştirici/üretici örgütüne üye olanlar örgütleri aracılığı ile üye olmayanlar ise il/ilçe müdürlüklerine bireysel olarak dilekçe ile başvurur. 1. dönemde başvuru yapanlar 2. dönem desteklemeleri içinde başvuru yapmış sayılır.

2.DÖNEM TAKVİMİ

Başvuruların alınması : 01/04/2025 - 15/06/2025

Başvuruların Hayvancılık Destekleme Sistemi'n (HDS) girilmesi : 01/04/2025 - 03/07/2025

İcmal-1 listelerin askıya çıkarılması : 14/07/2025 - 18/07/2025

İtirazların değerlendirilmesi : 14/07/2025 - 29/07/2025

İlgili sistemlerde düzeltmelerin yapılması : 14/07/2025 - 31/07/2025

İcmal-2'lerin İl Müdürlüğüne gönderilmesi: 15/08/2025 - 22/08/2025

İcmal-3'lerin HAYGEM'e gönderilmesi : 22/08/2025 - 01/09/2025







BAŞVURU ŞARTLARI


Başvuru sürecinde üretici örgütüne üye olmayan yetiştiricilerin, dilekçeyle bağlı bulundukları Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine şahsen başvurmaları gerekiyor. Örgüt üyeleri ise kendi birlikleri ya da kooperatifleri aracılığıyla başvurularını iletebilirler.

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