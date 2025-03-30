BYD, elektrikli araç serisine orta sınıf yeni bir sedan modeli daha ekledi. BYD, elektrikli araç serisine yeni bir model daha ekliyor. Şirketin tanıttığı e7, tamamen elektrikli bir sedan ve markanın e serisine ait. Tamamen elektrikli olarak tasarlanan e7, 450 ile 520 kilometre arasında değişen menzil sunuyor. Peki, BYD e7 fiyatı ne kadar? BYD e7 özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar.
BYD, e7 ile elektrikli araç pazarındaki genişlemesini sürdürerek, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli modeller sunuyor.
BYD e7 özellikleri
BYD e7, 4.78 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.515 metre yüksekliğe sahip. 2.82 metrelik dingil mesafesiyle de sınıfına göre geniş bir iç alan sunması bekleniyor. Araçta 100 kW gücünde tek bir elektrik motoru yer alıyor ve azami hızı saatte 150 kilometreyle sınırlı. Batarya tarafında ise iki seçenek sunuluyor: 48 kWh kapasiteli versiyon yaklaşık 450 km, 57.6 kWh olan ise yaklaşık 520 km menzil vadediyor. Bu değerler CLTC ölçüm standardına göre belirlenmiş.
BYD e7 fiyatı ne kadar?
BYD, e7’nin tanıtımıyla birlikte e serisini yeniden gündeme taşırken, şirketin web sitesinde daha önce yer alan e2 Glory Edition modelinin artık gösterilmemesi dikkat çekiyor. Bu model geçtiğimiz yıl 12.360 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu sebeple yeni modelin fiyatının da bu düzeylerde olması bekleniyor.
İç tarafta 15,6 inç büyüklüğünde bilgi-eğlence ekranını getiren e7, dört kollu direksiyon tasarımı ile iç mekanda premium hissini tamamlıyor. 800V elektrik mimarisi ile 43 dakikada tam şarja ulaşan 2025 e7, giriş modelinde 310HP güç sunuyor.
BYD, e7 ile elektrikli araç pazarındaki genişlemesini sürdürerek, ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli modeller sunuyor. Taksi ve araç çağırma sektörlerinde başarı yakalayan e5’in izinden giden e7, benzer ticari uygulamaları hedefliyor gibi görünüyor.