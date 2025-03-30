BYD e7 özellikleri





BYD e7, 4.78 metre uzunluğa, 1.9 metre genişliğe ve 1.515 metre yüksekliğe sahip. 2.82 metrelik dingil mesafesiyle de sınıfına göre geniş bir iç alan sunması bekleniyor. Araçta 100 kW gücünde tek bir elektrik motoru yer alıyor ve azami hızı saatte 150 kilometreyle sınırlı. Batarya tarafında ise iki seçenek sunuluyor: 48 kWh kapasiteli versiyon yaklaşık 450 km, 57.6 kWh olan ise yaklaşık 520 km menzil vadediyor. Bu değerler CLTC ölçüm standardına göre belirlenmiş.