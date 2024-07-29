Kızılay'da çalışan emeklilerin maaşında kesinti kaldırıldı mı? soruna o kurum çalışanları tarafından yanıt aranıyordu. Emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasak olurken Kızılay personeline bu konuda ayrıcalık tanındı. Peki emekli aylığı kesilenler kesintilerin geri ödenmesi için başvuruda bulunacak mı? İşte detaylar.

1 / 7 Emekli vatandaşların kamu kurumlarında çalışması yasaklanmıştı. Yeni düzenleme ile Kızılay Derneği ile derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışan emekli personele aylığı kesilmeksizin çalışmaya devam etme hakkı tanındı. Peki Kızılay'da emekli aylığı kesilenler kesintilerin geri ödenmesi için başvuruda bulunacak mı? İşte detaylar.

2 / 7 Bazı istisnalar hariç emeklilerin kamu kurumlarında çalışması yasak. Çalışabilmeleri için emekli aylıklarını kestirmeleri gerekiyor.

3 / 7 2021 yılında çıkartılan kanunla Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti ve Yeşilay Vakfı’nda emekli personelin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarına izin verildi. Daha sonra Antalya Diplomasi Forumu ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı da bu kapsama dahil edildi.

4 / 7 Anayasa Mahkemesi haziran ayında bu düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal kararı üzerine 14 Haziran’dan itibaren söz konusu vakıflarda çalışan emekli personele iki seçenek sunuldu.

5 / 7 İsteyen çalışmayı bırakıp emekli oldu, isteyen personel ise emekli aylığını iptal ettirip çalışmaya devam etti.

6 / 7 Kanunda yapılan düzenlemeyle sadece Kızılay Derneği ile derneğe ait veya bağlı işletmelerde çalışan emekli personele aylığı kesilmeksizin çalışmaya devam etme hakkı tanındı.