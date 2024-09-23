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Canan Karatay kışa nasıl hazırlandığını anlattı! Eylül ayından itibaren bunları tüketiyor

Canan Karatay kışa nasıl hazırlandığını anlattı! Eylül ayından itibaren bunları tüketiyor

15:2323/09/2024, الإثنين
Yeni Şafak
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Kış aylarında beslenme sağlık açısından büyük önem arz ediyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Canan Karatay kış aylarında nasıl beslendiğini, neler tükettiğini anlattı. Karatay Eylül ayından itibaren sofrasından eksik etmediği süper besinleri açıkladı.

Canan Karatay kış aylarında nasıl beslendiğini anlattı. Karatay Eylül ayından itibaren kış ayı için hazırlık yapıtğını söyledi. İşte Canan Karatay'ın kış aylarında tükettiği besinler...

Canan Karatay kışın nasıl besleniyor?


Eylül ayında 50 kilo tarla domatesiyle sos ve menemen yapıyorum bütün kış onu kullanıyoruz.

Turşu


Turşu da mutlaka kışın yapıp yediklerimden. Lahana turşunu daha önce kitaplarımda tarif ettiğim gibi yapıp tüketiyorum.

Tarhana


Ben yapmıyorum ama sevdiğim arkadaşlarımdan ev tarhanası alıyorum. Ev eriştesi alıyorum. Paketli değil doğal olanlarından.

Kış sebzeleri


Kış aylarında kış sebzeleri tüketiyorum. Hem turşusu yapılan hem yemeği yapılan sebzeleri alıyorum.

Vitaminler


Ayda bir D vitamini alıyorum. B12 alıyorum.


İlaç kullanmıyorum


Hiçbir ilacı kullanmıyorum. Özellikle antibiyotikler mide, bağırsakları bozduğu için kullanmıyorum. Mide- bağırsak florasını bozmamamız korumamız lazım.

Probiyotik ve prebiyotikler


Probiyotik tablet olmaz. İlaç olmaz. Kapsüle giren hiçbirşey probiyotik olmaz. Probiyotik canlı bakteridir. Prebiyotiklerden ise doğal sıkım zeytinyağı ve turşu suyu çok önemlidir.


Şirden mayalı keçi peyniri, tuzlu ayran tüketiyoruz. Kristal kaya tuzu tüketiyoruz.

Şekerli ve paketli yiyecekleri tüketmiyoruz. Karadut şurubu yapıp içebiliyoruz.

Karadut şurubunu maden suyuna ekleyerek güzel bir içecek yapıyoruz.

Yüzde 5'lik lugol ve İngiliz karbonatı evimizde bulunduruyoruz.

Evde bir boğaz kuruluğu, kırgınlık olduğu zaman sirke kaynatıyoruz. Sirke bütün parazitleri, bitleri öldürür. Kokusuna aldırmayın.

Baklagiller


Ata tohumundan elde edilen baklagilleri tüketiyoruz. Evde pirinç yoktur, bulgur tüketiyoruz.

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#kış besinleri
#kış yiyecekleri

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