Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği derbi maçını şifresiz canlı izlemek ve maçın kaç kaç devam ettiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. FB TS maçı canlı izleme ekranı TOD TV beIN Sports üzerinden ücretli üyelik ile izlenebilmektedir. Karşılaşmanın canlı skor takibini ve iki takım arasındaki istatistikleri sizlere aktarıyoruz. İşte Fenerbahçe Trabzonspor maçı canlı izleme bilgileri ve derbiden notlar.
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın en zorlu mücadelelerinden olan Fenerbahçe Trabzonspor maçı 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı şifresiz canlı takip etmek için ücretli TOD TV beIN Sports üyeliği gerekmektedir. Fenerbahçe Trabzonspor maçının kaç kaç olduğunu ve canlı skor sayfasını ise haberimizden görebilirsiniz. Fenerbahçe'nin liderlik yarışından kopmamak adına çıkacağı dev karşılaşmadan son gelişmeler ve canlı yayın bilgileri haberimizde.
FENERBAHÇE (FB) TRABZONSPOR (TS) MAÇI ŞİFRESİZ CANLI NASIL İZLENİR?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele saat 19.00'da başlayacak. FB TS derbisini canlı izlemek isteyenler TOD TV beIN Sports üzerinden ücretli üye olarak ya da tek maç satın alımı yaparak şifresiz izleme imkanı bulunuyor. Yasal olmayan yayınlar cezai işlemlere tabi olabilmektedir.
FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI TOD TV BEINSPORTS CANLI İZLEME EKRANI
İLK 11'LER AÇIKLANDI
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Skriniar, Djiku, Mert, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Okay, Arif, Mendy, Lundstram, Draguş, Zubkov, Mustafa, Banza.
FENERBAHÇE-TRABZONSPOR REKABETİNDE 137. RANDEVU
Fenerbahçe ile Trabzonspor, bu akşam Trendyol Süper Lig'de yapacakları maçla 137. kez karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Ülker Stadı'nda kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 103 kez karşılaştı.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farklı üstünlüğü bulunuyor.
Rekabette 103 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 136 maçtan 53'ünü sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 176 gol atarken, Trabzonspor 156 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDE OYNANAN 103 MAÇTA DA FENERBAHÇE ÖNDE
İki takım lig tarihinde 103 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 42-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı. Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 140 golüne Trabzonspor 110 golle karşılık verdi.
FENERBAHÇE, SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN
İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 66 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 29, Trabzonspor'un 13 galibiyeti bulunurken, taraflar 24 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Fenerbahçe 96, Trabzonspor ise 66 gol attı.
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TOD, taahhüt ve kurulum gerektirmeden, anında erişim sağlayabileceğiniz yenilikçi bir dijital yayın platformu olarak dikkat çekiyor. Hem spor hem de eğlence tutkunlarına hitap eden bu platform, geniş içerik yelpazesi ve kullanıcı dostu arayüzü ile öne çıkıyor.
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TOD üyeliği, Spor ve Eğlence paketlerinden size en uygun olanı seçerek gerçekleştirebileceğiniz pratik bir işlemle başlıyor. Paket satın alma süreci basit ve hızlı olup, izlemeye hemen başlamanızı sağlıyor. Bu sayede, kullanıcılar kesintisiz bir izleme deneyiminin keyfini çıkarabiliyor.
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