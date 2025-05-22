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ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları belli oldu: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları belli oldu: Asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı

11:3622/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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<p>Çaykur işçi alımı kura sonuçları isim listesi</p>
Çaykur işçi alımı kura sonuçları isim listesi

ÇAYKUR'un 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. ÇAYKUR işçi alımı kura çekişi Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılıyor. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alınacak. 2025 yaş çay sezonundan itibaren istihdam edilecek 1500 mevsimlik işçi alımı için İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, 13 Mayıs 2025 Salı günü sona erdi. Alım kapsamında Rize'de 1162, Trabzon'da 224, Artvin'de 94 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam 1500 mevsimlik işçi istihdam edilecek. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun olmak üzere dört ilde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından kura çekimiyle belirleniyor. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi.



ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 KARACA ÇAY FABRİKASI

ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası asil isim listesi

54

9

50

7

12

70

ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası yedek isim listesi

58

81

55

40

15

5




ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi İkizdere Çay Fabrikası asıl liste

42

117

47

105

177

150

119

108

126

5

147

132

138

84

115

74

70

7

193

29

73

60

16

8

4

109

88

98

137

168

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 ARHAVİ ÇAY FABRİKASI

ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası asil isim listesi

7

4

72

75

54

28

39

57

32

86

25

81

51

12

41

9

40

ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası yedek isim listesi

10

44

56

76

18



ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çiftlik Çay Fabrikası

75

114

8

15

73

127

55

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Derepazarı çay fabrikası

40

154

116

9

56

44

ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi Muratlı Çay Fabrikası

5

12

13

52

101

116

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Karaca Çay Fabrikası asil liste

35

67

20

38

167

78

134

106

124

186

171

170

115

155

133

97

145

178

41

45

73

129

1

44

54

85

47

101

144

149

103

180

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Büyükköy Çay Fabrikası asil liste

147

80

81

5

130

29

177

7

125

20

95

93

98

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Eskipazar Çay Fabrikası asil liste

126

155

128

210

196

35

125

15

78

119

51

70

195

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Tersane Çay Fabrikası asil liste

59

69

48

186

181

63

68

103

170

153

64

34

201

30

50

67

13

166

152

118

89

36

7

33

85

176

135

208

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Gündoğdu Çay Fabrikası asil liste

97

17

152

136

98

146

93

186

40

104

150

192

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ortapazar Çay Fabrikası asil liste

120

162

187

108

7

173

148

2

158

209

166

169

47

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kalkandere Çay Fabrikası asil liste

226

67

250

42

186

199

130

216

93

62

115

192

188

51

73

208

174

203

195

234

119

235

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çamlıhemşin Çay Fabrikası asil liste

105

165

55

171

110

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Pazarköy Çay Fabrikası asil liste

174

193

146

121

205

136

18

158

157

223

83

149

97

113

152

231

151

20

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ambarlık Çay Fabrikası asil liste

48

272

50

34

92

25

260

200

201

134

87

242

118

60

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kendirli Çay Fabrikası asil liste

261

246

199

74

14

234

240

188

80

5

146

66

174

202

93

193

254

144

ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Işıklı Çay Fabrikası asil liste

206

20

85

242

205

96

331

249

327

140

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN CANLI İZLENECEK?

Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek. Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek.

İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.


ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

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