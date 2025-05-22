ÇAYKUR'un 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. ÇAYKUR işçi alımı kura çekişi Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılıyor. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alınacak. 2025 yaş çay sezonundan itibaren istihdam edilecek 1500 mevsimlik işçi alımı için İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, 13 Mayıs 2025 Salı günü sona erdi. Alım kapsamında Rize'de 1162, Trabzon'da 224, Artvin'de 94 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam 1500 mevsimlik işçi istihdam edilecek. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları mayıs ayında ilan edilecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun olmak üzere dört ilde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından kura çekimiyle belirleniyor. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 KARACA ÇAY FABRİKASI
ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası asil isim listesi
54
9
50
7
12
70
ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası yedek isim listesi
58
81
55
40
15
5
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi İkizdere Çay Fabrikası asıl liste
42
117
47
105
177
150
119
108
126
5
147
132
138
84
115
74
70
7
193
29
73
60
16
8
4
109
88
98
137
168
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 ARHAVİ ÇAY FABRİKASI
ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası asil isim listesi
7
4
72
75
54
28
39
57
32
86
25
81
51
12
41
9
40
ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası yedek isim listesi
10
44
56
76
18
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çiftlik Çay Fabrikası
75
114
8
15
73
127
55
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Derepazarı çay fabrikası
40
154
116
9
56
44
ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi Muratlı Çay Fabrikası
5
12
13
52
101
116
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Karaca Çay Fabrikası asil liste
35
67
20
38
167
78
134
106
124
186
171
170
115
155
133
97
145
178
41
45
73
129
1
44
54
85
47
101
144
149
103
180
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Büyükköy Çay Fabrikası asil liste
147
80
81
5
130
29
177
7
125
20
95
93
98
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Eskipazar Çay Fabrikası asil liste
126
155
128
210
196
35
125
15
78
119
51
70
195
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Tersane Çay Fabrikası asil liste
59
69
48
186
181
63
68
103
170
153
64
34
201
30
50
67
13
166
152
118
89
36
7
33
85
176
135
208
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Gündoğdu Çay Fabrikası asil liste
97
17
152
136
98
146
93
186
40
104
150
192
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ortapazar Çay Fabrikası asil liste
120
162
187
108
7
173
148
2
158
209
166
169
47
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kalkandere Çay Fabrikası asil liste
226
67
250
42
186
199
130
216
93
62
115
192
188
51
73
208
174
203
195
234
119
235
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çamlıhemşin Çay Fabrikası asil liste
105
165
55
171
110
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Pazarköy Çay Fabrikası asil liste
174
193
146
121
205
136
18
158
157
223
83
149
97
113
152
231
151
20
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ambarlık Çay Fabrikası asil liste
48
272
50
34
92
25
260
200
201
134
87
242
118
60
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kendirli Çay Fabrikası asil liste
261
246
199
74
14
234
240
188
80
5
146
66
174
202
93
193
254
144
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Işıklı Çay Fabrikası asil liste
206
20
85
242
205
96
331
249
327
140
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN CANLI İZLENECEK?
Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek. Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek.
İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı