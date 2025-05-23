Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alınacak. 2025 yaş çay sezonundan itibaren istihdam edilecek 1500 mevsimlik işçi alımı için İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, 13 Mayıs 2025 Salı günü sona erdi. Alım kapsamında Rize'de 1162, Trabzon'da 224, Artvin'de 94 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam 1500 mevsimlik işçi istihdam edilecek. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları belirlendi. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi.