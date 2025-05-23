ÇAYKUR, Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında görevlendirilmek üzere toplam 1500 mevsimlik işçi alımı yapıyor. Başvurular, 9-13 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. ÇAYKUR işçi alımı kura çekişi Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda çalıştırılmak üzere 1500 mevsimlik işçi alınacak. 2025 yaş çay sezonundan itibaren istihdam edilecek 1500 mevsimlik işçi alımı için İŞKUR üzerinden yapılan başvurular, 13 Mayıs 2025 Salı günü sona erdi. Alım kapsamında Rize'de 1162, Trabzon'da 224, Artvin'de 94 ve Giresun'da 20 olmak üzere toplam 1500 mevsimlik işçi istihdam edilecek. Belirlenen takvime göre, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları belirlendi. İşte, ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları isim listesi.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ YAPILDI MI?
Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun olmak üzere dört ilde istihdam edilecek olan mevsimlik işçiler, 22 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 09.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak (MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunları hariç) noter tarafından kura çekimiyle belirlendi. İşte ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi.
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 KARACA ÇAY FABRİKASI
ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası asil isim listesi
54
9
50
7
12
70
ÇAYKUR işçi alımı karaca çay fabrikası yedek isim listesi
58
81
55
40
15
5
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi İkizdere Çay Fabrikası asıl liste
42
117
47
105
177
150
119
108
126
5
147
132
138
84
115
74
70
7
193
29
73
60
16
8
4
109
88
98
137
168
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2025 ARHAVİ ÇAY FABRİKASI
ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası asil isim listesi
7
4
72
75
54
28
39
57
32
86
25
81
51
12
41
9
40
ÇAYKUR işçi alımı Arhavi çay fabrikası yedek isim listesi
10
44
56
76
18
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çiftlik Çay Fabrikası
75
114
8
15
73
127
55
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Derepazarı çay fabrikası
40
154
116
9
56
44
ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi Muratlı Çay Fabrikası
5
12
13
52
101
116
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Karaca Çay Fabrikası asil liste
35
67
20
38
167
78
134
106
124
186
171
170
115
155
133
97
145
178
41
45
73
129
1
44
54
85
47
101
144
149
103
180
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Büyükköy Çay Fabrikası asil liste
147
80
81
5
130
29
177
7
125
20
95
93
98
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Eskipazar Çay Fabrikası asil liste
126
155
128
210
196
35
125
15
78
119
51
70
195
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Tersane Çay Fabrikası asil liste
59
69
48
186
181
63
68
103
170
153
64
34
201
30
50
67
13
166
152
118
89
36
7
33
85
176
135
208
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Gündoğdu Çay Fabrikası asil liste
97
17
152
136
98
146
93
186
40
104
150
192
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ortapazar Çay Fabrikası asil liste
120
162
187
108
7
173
148
2
158
209
166
169
47
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kalkandere Çay Fabrikası asil liste
226
67
250
42
186
199
130
216
93
62
115
192
188
51
73
208
174
203
195
234
119
235
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çamlıhemşin Çay Fabrikası asil liste
105
165
55
171
110
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Pazarköy Çay Fabrikası asil liste
174
193
146
121
205
136
18
158
157
223
83
149
97
113
152
231
151
20
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Ambarlık Çay Fabrikası asil liste
48
272
50
34
92
25
260
200
201
134
87
242
118
60
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kendirli Çay Fabrikası asil liste
261
246
199
74
14
234
240
188
80
5
146
66
174
202
93
193
254
144
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Işıklı Çay Fabrikası asil liste
206
20
85
242
205
96
331
249
327
140
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kirazlık Çay Fabrikası asil liste
174
299
52
214
179
277
164
331
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Selimiye Çay Fabrikası asil liste
295
280
97
314
357
37
299
326
78
221
145
20
171
119
285
180
303
193
95
251
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Taşçılar Çay Fabrikası asil liste
341
78
366
37
30
200
154
294
169
11
75
359
343
256
270
273
157
257
237
163
275
323
69
109
325
132
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Çamlı Çay Fabrikası asil liste
188
36
151
94
349
306
281
218
272
24
310
375
275
312
125
161
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Aşıklar Çay Fabrikası asil liste
Aşıklar Çay Fabrikası beden işçisi
26
366
401
434
151
116
290
150
394
223
119
174
241
173
281
197
272
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Veliköy Çay Fabrikası asil liste
Aşıklar Çay Fabrikası beden işçisi alımı
421
363
367
327
2
4
55
281
68
167
256
98
360
321
376
110
22
269
26
203
136
70
313
431
271
400
414
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Kemalpaşa Çay Fabrikası asil liste
Kemalpaşa Çay Fabrikası beden işçisi
362
303
342
228
291
100
254
117
160
15
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Karaca Çay Fabrikası asil liste
Karaca Çay Fabrikası engelli işçi
140
4
447
442
134
90
129
450
295
48
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Sümer Çay Fabrikası asil liste
389
325
428
34
434
33
230
358
316
321
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Fındıklı Çay Fabrikası asil liste
Fındıklı Çay Fabrikası bedene işçisi alımı kura sonuçları
300
105
274
91
200
89
23
314
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Melyat Çay Fabrikası asil liste
Melyat Çay Fabrikası beden işçisi alımı kura sonuçları
10
45
466
149
336
64
240
206
414
123
70
358
35
376
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Hayrat Çay Fabrikası asil liste
Hayrat Çay Fabrikası beden işçisi alımı kura sonuçları
299
545
204
277
455
117
376
368
425
185
72
33
413
536
333
194
59
176
433
229
220
434
468
285
308
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Araklı Çay Fabrikası asil liste
126
385
804
392
801
223
703
782
264
574
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Sabuncular Çay Fabrikası asil liste
251
674
675
59
378
329
591
5
274
830
585
278
193
681
640
719
818
88
487
626
841
707
521
794
796
276
106
757
759
637
815
731
668
150
119
ÇAYKUR işçi alımı kura çekimi Camidağı Çay Fabrikası asil liste
9
142
709
293
365
742
161
513
450
202
92
514
598
655
428
524
185
620
375
783
621
443
657
ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN CANLI İZLENECEK?
Çekiliş, ÇAYKUR’un resmi YouTube kanalı veya Çay TV üzerinden canlı yayınlanacak, böylece adaylar süreci anbean takip edebilecek. Kura çekimi sırasında asil ve yedek listeler belirlenecek.
İŞKUR tarafından Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bildirilen kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular www.caykur.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.
ÇAYKUR 1500 mevsimlik işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı