Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapacak. Bakan bünyesinde farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacak. Peki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çevre Bakanlığı hangi branşta memur, sözleşmeli personel ve engelli alımı yapacak?

1 /7 Kamu personeli alımları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılında merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 1.331 personel alıcak. Personel alımları, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre gerçekleştirilecek.

2 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı hangi branşta olacak? Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.

3 /7 İşe alınacakların 500'ü çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı kadrolarında, 20'si İklim Değişikliği Başkanlığı bünyesinde iklim değişikliği uzman yardımcılığında istihdam edilecek.

4 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli personel alımı olacak mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı farklı ünvanlarda 200 engelli memur da alınacağı açıklandı.

5 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı hangi meslekten olacak? Sözleşmeli personel olarak ise mühendis ve mimar olmak üzere 99 teknik, 383 idari ve 45 destek çalışanı alımı yapılacak. Diğer yandan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı bünyesinde de 84 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

6 /7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı ne zaman? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Yeni çalışma arkadaşlarımızla ailemizi büyütüp güçlendireceğiz. 2025'te Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 1331 personel alımı yapıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.