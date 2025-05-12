Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Altın ABD'nin ticaret savaşları gölgesinde dünya ekonomisinin nereye sürüklendiğine dair işaretlerin olmamasından kaynaklı yükselişini sürdürüyor.ABD ile Çin'in karşılıklı tarifeleri indireceğini açıklamasının ardından altın fiyatları sert düştü. Ons altında düşüş yüzde 3'ü aşarak 3219,28 dolar düzeyini görüldü. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 12 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 12 Mayıs 2025 Çarşamba günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (12 Mayıs 2025 Çarşamba) Gram altın güne 4144 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4062 lira, en yüksek de 4144 lira seviyesi görüldü. Altının gram fiyatı saat 11.30 itibarıyla 4019 liradan alıcı buluyor. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.













3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (12 Mayıs 2025)

Alış: 6.426,3900

Satış: 6.567,7600











4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 12.816,77

Satış: 13.139,75















