Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın ilk iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Güvenli limanlara olan talebin zayıflamasıyla altın fiyatları geriledi. Sert bir düşüş yaşayan ons altın, 14 Nisan'dan bu yana ilk kez 3.200 doların altına sarktı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 16 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 16 Mayıs 2025 Cuma günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (16 Mayıs 2025 Cuma) Gram altın güne 3.969 liradan başladı. Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.















3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (16 Mayıs 2025)

Alış: 6.351,4400

Satış: 6.491,0900













4 /5 Yarım altın ne kadar?

Alış: 12.651,31

Satış: 12.970,13















