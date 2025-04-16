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Tarihi rekor kırıldı: Çeyrek altın uçtu! 16 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Tarihi rekor kırıldı: Çeyrek altın uçtu! 16 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Tuğba Güner
12:4816/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarında bir rekor daha! Çeyrek altın fiyatı uçtu. Gram altın serbest piyasada bugün (16 Nisan 2025 / saat: 10:00) 4.030,13 TL'den alınıp 4.030,74 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyre kaltın ne kadar? İşte güncel altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (16 Nisan 2025 Çarşamba)

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.030,13 TL, satış 4.030,74 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 26.280,44 TL’den işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (16 Nisan 2025)


Çeyrek altın 6.448,21 TL’den alınırken, 6.590,26 TL’ye satılıyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3281 doları gördü. Şu sıralar 3279 dolardan işlem geçiyor. 


Yarım altın ne kadar, kaç TL?

12.958,00

13.072,00

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