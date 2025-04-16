Altın fiyatlarında bir rekor daha! Çeyrek altın fiyatı uçtu. Gram altın serbest piyasada bugün (16 Nisan 2025 / saat: 10:00) 4.030,13 TL'den alınıp 4.030,74 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyre kaltın ne kadar? İşte güncel altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (16 Nisan 2025 Çarşamba) Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.030,13 TL, satış 4.030,74 TL’den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 26.280,44 TL’den işlem görüyor.

3 /5 Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (16 Nisan 2025)

Çeyrek altın 6.448,21 TL’den alınırken, 6.590,26 TL’ye satılıyor.

4 /5 Ons altın fiyatı Ons altın güne 3230 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3228 dolar, en yüksek de 3281 doları gördü. Şu sıralar 3279 dolardan işlem geçiyor.

