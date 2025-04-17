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Yükseliş sürüyor: Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Yükseliş sürüyor: Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 17 Nisan güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Tuğba Güner
14:0417/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor. Çeyrek altın fiyatIı büyük bir yükseliş göstermişti. Gram altın serbest piyasada bugün (17 Nisan 2025) 4.083,35 TL'den alınıp 4.083,83 TL'den satılıyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (17 Nisan 2025 Perşembe)

Altının onsu 17 Nisan 2025 Perşembe günü 3,330 dolardan işlem görürken gram altın 4.081,21 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 6.672,78 liradan Cumhuriyet altını ise 26.609,48 liradan işlem görüyor.


Çeyrek altın ne kadar, kaç TL? (17 Nisan 2025)


Çeyrek altın 6.720,00 TL’den alınırken, 6.781,00 TL’ye satılıyor.


Gram altın fiyatı


Alış: 4.113,32

Satış: 4.117,39




Yarım altın ne kadar, kaç TL?

Alış: 13,121.48

Satış: 13,463.87



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