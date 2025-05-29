Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Gram altın 29 Mayıs Perşembe gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

1 /5 Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 29 Mayıs 2025 Perşembe günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

2 /5 Güncel altın fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe) Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TLGüncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.



















3 /5 Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (29 Mayıs 2025)

Çeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TL















4 /5 Yarım altın ne kadar?

Yarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TL

















