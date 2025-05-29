Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 29 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 29 Mayıs 2025 güncel altın fiyatları

Tuğba Güner
11:0229/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın dördüncü iş gününde yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan değişimler dikkat çekiyor. Gram altın 29 Mayıs Perşembe gününe 4.115 TL alış fiyatı ile başladı. Peki bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? Kapalıçarşı'da altın fiyatlarındaki en son durumu; bugün çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Mayıs 2025 güncel çeyrek altın fiyatı.

Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde altın almak veya satmak isteyenler alış-satış tablosunu inceliyor. Bugün 29 Mayıs 2025 Perşembe günü çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel altın fiyatları (29 Mayıs 2025 Perşembe)

Gram altın alış fiyatı: 4.112 TL - satış fiyatı: 4.118 - önceki kapanış: 4.133 TLGüncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile diğer altın fiyatlarındaki anlık gelişmeler ve diğer tüm merak edilenler haberimizde.










Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL? (29 Mayıs 2025)


Çeyrek altın alış fiyatı: 6.705 TL - satış fiyatı: 6.769 - önceki kapanış: 6.803 TL








Yarım altın ne kadar?


Yarım altın alış fiyatı: 13.409 TL - satış fiyatı: 13.537 - önceki kapanış: 13.606 TL










Tam altın ne kadar oldu?


Tam altın alış fiyatı: 26.619 TL - satış fiyatı: 27.144 - önceki kapanış: 27.061 TL







#çeyrek altın
#altın
#altın fiyatları
#canlı altın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav yerleri belli oldu mu? 15 bin öğretmen atama mülakat yerleri son durum