10. Yargı Paketi yakın zamanda Meclis'te görüşülecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Nisan ayında yaptığı açıklamalar sonrası ayrıntılar sıkça araştırılıyor. Hükümetin üzerinde çalıştığı 10. Yargı Paketi, infaz sisteminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Ancak yeni düzenlemeyle beraber bu oranlarda iyileştirme söz konusu olacak. Peki, hangi cezanın yatarı ne kadar olacak? Ceza indirimi oranı kaç olacak? Nasıl ve kimlere uygulanacak? İşte yaşanan son gelişmeler.
GENEL AF, KISMİ AF ÇIKACAK MI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında genel af ve kısmi af konularıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı. "Genel af ve kısmi çıkacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Tunç şunları söyledi;
"Kişiye yönelik bir düzenleme, bir iyileştirme söz konusu değil. Mevzuatımızda sürekli birtakım iyileştirmeler yapıyoruz. Mesela 'Hasta hükümlüler cezaevinde ölmesin' diyoruz. Bu insan haklarına aykırı. Bunların bir genel af şeklinde yorumlanması doğru değil. Af gündemde yok."
10. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ
Yaklaşık 40 maddelik yeni yargı paketi taslağı ile cezasızlık algısının ortadan kaldırılması ve ceza adalet sisteminin etkinliğini artırılması hedefleniyor. Pakette soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarına dair başlıklar yer alacak.
2020 yılında hayata geçirilen kovid-19 düzenlemesi ile cezaevlerindeki yoğunluğun önüne geçilmek istenmişti. Bu çalışmayla 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenler 5 yıl denetimli serbestlikle tahliye edilmişlerdi. Fakat 31 Temmuz 2023 itibarıyla yargılaması süren, karar kesinleşmediği için cezaevinde olmayanlar düzenlemeden faydalanamamıştı. Yeni düzenlemeyle "eşitliğin sağlanması" hedefiyle 31 Temmuz 2023 ve sonrası için de çalışmaların yapılması planlanıyor.
MAHKUMLARA CEZA İNDİRİMİ OLACAK MI?
Mevcut durumda, ikinci kez suç işleyenler cezasının 2/3'ünü, üçüncü kez işleyenler ise tamamını cezaevinde geçiriyor. Ancak yeni düzenlemeyle beraber bu oranlarda iyileştirme söz konusu olacak. Şu an için uygulanabilirliği olmayan hafta sonu hapis cezasına ilişkin değişiklikler de taslakta olacak.
4/4 İNFAZ YERİNE 4/3 ALTERNATİF OLABİLİR
Bakan Tunç, 4'te 4 infaz yerine 4'te 3 gibi bir alternatifin değerlendirilmesi konusunda görüşlerin olduğunu bildirerek, bunu teknik taslak olarak hazırladıklarını ve milletvekillerinin takdirlerine arz edeceklerini ifade etmişti. Bu düzenlemenin yararlanacak kişi sayısıyla değil tamamen ceza adaleti sistemiyle ilgili olduğunu ekledi.
DENETİMLİ SERBESTLİK SÜRESİ DEĞİŞECEK Mİ?
Öte yandan denetimli serbestlik süresine dair de çalışmanın gündemde olduğu biliniyor. Buna göre önceki düzenlemede 1 yıl olan sürenin bazı suçlar için 2 yıla kadar çıkması bekleniyor.
YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç, yeni yargı paketinin Meclis'e sunulduğunu belirtti. Buna göre Meclis Genel Kurulu'ndaki değerlendirme ardından paketin uygulmaya konması bekleniyor. Sürecin hızına göre 10. yargı paketinin yaza kadar yürürlükte olması tahmin ediliyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ NEDİR, HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?
İnfaz düzenlemesi, cezaevindeki yoğunluğu azaltmayı ve hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi değişikliği içeriyor. Bu düzenleme, özellikle şu maddeleri kapsıyor:
İyi Hal İndirimi: Hükümlüler, belirli bir süreyi cezaevinde geçirdikten sonra iyi hal indirimi alarak cezaevinden erken tahliye olabiliyorlar.
Hasta ve Yaşlı Mahkûmlar İçin Erken Tahliye: Sağlık durumu ağır olan mahkûmlar veya belli bir yaştan büyük olanlar, cezaevinde daha az süre geçirerek serbest bırakılabilecek.
Suçluluk Durumuna Göre Düzenlemeler: Şiddet, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlara karışmış kişilerin bu düzenlemeden faydalanmaları mümkün olmayacak. Sadece daha hafif suçlardan hüküm giyen mahkûmlar bu düzenlemeye dahil edilecek.
Denetimli Serbestlik: Kısmi af yasası, denetimli serbestlik uygulamalarını da içerebilir. Bu, belirli suçlardan hüküm giymiş mahkûmların, cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra toplum içinde denetim altında yaşamalarına olanak tanır.