İNFAZ DÜZENLEMESİ NEDİR, HANGİ SUÇLARI KAPSAYACAK?





İnfaz düzenlemesi, cezaevindeki yoğunluğu azaltmayı ve hükümlülerin rehabilitasyon süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi değişikliği içeriyor. Bu düzenleme, özellikle şu maddeleri kapsıyor:





İyi Hal İndirimi: Hükümlüler, belirli bir süreyi cezaevinde geçirdikten sonra iyi hal indirimi alarak cezaevinden erken tahliye olabiliyorlar.





Hasta ve Yaşlı Mahkûmlar İçin Erken Tahliye: Sağlık durumu ağır olan mahkûmlar veya belli bir yaştan büyük olanlar, cezaevinde daha az süre geçirerek serbest bırakılabilecek.





Suçluluk Durumuna Göre Düzenlemeler: Şiddet, cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlara karışmış kişilerin bu düzenlemeden faydalanmaları mümkün olmayacak. Sadece daha hafif suçlardan hüküm giyen mahkûmlar bu düzenlemeye dahil edilecek.





Denetimli Serbestlik: Kısmi af yasası, denetimli serbestlik uygulamalarını da içerebilir. Bu, belirli suçlardan hüküm giymiş mahkûmların, cezaevinden serbest bırakıldıktan sonra toplum içinde denetim altında yaşamalarına olanak tanır.















