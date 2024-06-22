Citroen, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross'u yıl sonunda Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Fransız otomobil üreticisi Citroën, yakında Türkiye'de de satışa sunulacak olan yeni C3 Aircross ile ilgili ilk görselleri yayınlamıştı. Radikal bir değişime uğrayan yeni C3 Aircross, öncüsüne göre daha sert hatları ile dikkat çekiyor. Boyut olarak da büyüyen B-segment SUV model, yeni neslinde 4.39 metre uzunluğa ulaştı. C3 Aircross, 7 koltuklu seçeneği ile satışa sunulacağı belirtildi. Citroën C3 Aircross Türkiye'ye ne zaman gelecek? Citroën C3 Aircross Türkiye fiyatı ne kadar? Özellikleri neler? İşte özellikleri ve fiyatı ile Citroën C3 Aircross ile ilgili detaylar...

1 / 9 Citroen, sektöre kazandırdığı yeniliklere bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda B-SUV segmentindeki modeli C3 Aircross'u yenileyen marka, araç ile ilgili yeni bilgiler verdi. Citroen, B-SUV segmentindeki iddialı modeli yeni C3 Aircross'u yıl sonunda Türkiye'de satışa sunacağını açıkladı.

2 / 9 Citroën'un yeni modeli C3 Aircross, B-SUV segmentinde fark yaratan bir tasarıma sahip. Geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özellikleriyle dikkat çeken araç, rekabetçi fiyat politikasıyla müşterilere sunulacak. Yenilikçi özellikleriyle standartları baştan belirleyecek olan C3 Aircross, Citroën'in Akıllı Otomobil Platformu'nu temel alıyor.

3 / 9 Segmentinde Fark Yaratan Tasarım

Yeni Citroën C3 Aircross, B-SUV segmentinde fark yaratan bir tasarıma sahip. Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan araç, geniş iç hacmi ve gelişmiş araç içi konfor özelliklerini rekabetçi bir fiyat politikasıyla sunmaya hazırlanıyor. Yenilikçi özellikleriyle segmentinin standartlarını baştan belirleyecek olan yeni C3 Aircross, Citroën’in Akıllı Otomobil Platformu’nu esas alarak güçlü bir performans ve maliyet verimliliği sağlıyor.

4 / 9 Yeni C3 Aircross, önceki modelinden daha köşeli, kaslı ve iddialı bir duruşa sahip. Yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği ve belirgin çamurluk kemerleriyle güçlü bir SUV karakteri sergiliyor. Bu özellikler, aracın dengeli ve güçlü bir silüete sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca aracın 4,39 metre uzunluğa ulaşan yeni boyutları, daha fazla iç hacim sağlayarak konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor.

5 / 9 Citroën, yeni C3 Aircross’u çevreci ve ekonomik seçeneklerle sunmaya hazırlanıyor. Elektrikli ve hibrit seçenekleriyle gelecek olan araç, Avrupa’da üretilen uygun fiyatlı tamamen elektrikli güç-aktarma sistemleriyle de satışa sunulacak. Böylece müşterilere çevre dostu ve ekonomik bir sürüş seçeneği sunulmuş olacak.

6 / 9 Yeni C3 Aircross, sürücü ve yolcular için üst düzey konfor ve teknoloji sunuyor. SUV silüeti, yüksek bir sürüş pozisyonu ve kabin içi rahatlık hissi sağlıyor. Ayrıca araç, teknoloji beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanmış olup, sürücülere ve yolculara güvenli ve keyifli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

7 / 9 Citroën’un yenilenen C3 Aircross’u, segmentinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve çevreci seçenekleriyle dikkat çeken bu model, Citroën markasının yenilikçi ve ileri görüşlü yaklaşımını yansıtıyor.

8 / 9 Citroën C3 Aircros Fiyatı Ne Kadar?



