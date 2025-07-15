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Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları ne zaman 2025, başladı mı, nasıl yapılır? Adrese dayalı okul sorgulama

Çocuğum hangi okula gidecek? İlkokul 1. sınıf ve anaokulu kayıtları ne zaman 2025, başladı mı, nasıl yapılır? Adrese dayalı okul sorgulama

Tuğba Güner
15:2715/07/2025, Salı
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İlkokul kayıt tarihleri 2025-2026 eğitim öğretim dönemi öğrenci, veliler tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2025 2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları adrese dayalı olarak gerçekleşecek. "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusu okulların açılış tarihi yaklaştıkça merak ediliyor. İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman 2025, başladı mı, nasıl yapılır? İşte adrese dayalı okul sorgulama

2025 ilkokul kayıt tarihleri ne zaman, nasıl yapılır? Milyonlarca veli, çocuklarının ilkokula başlama süreciyle ilgili araştırmalarına hız verdi. 2025–2026 eğitim öğretim yılında 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt işlemleri otomatik olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? İlkokul kayıt yaşı kaç ay? Adrese göre okul sorgulama ve kayıt erteleme işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

ADRESE DAYALI OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çocuğunuzun hangi okula gideceği, yani adrese dayalı olarak hangi ilkokula veya ortaokula yerleşeceği, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından genellikle ağustos ayında açıklanır.

İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.

ADRESE GÖRE KAYIT OKULU SORGULAMA

Veliler, e-Okul sistemi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla giriş yaparak çocuklarının ikamet adresine göre hangi ilkokula kayıt hakkı kazandığını öğrenebiliyor. Sistem, öğrencinin bulunduğu mahalle ve nüfus kayıt bilgilerine göre en yakın okulu otomatik olarak gösteriyor.

Adrese göre kayıt sistemi sayesinde okulların kontenjan durumu, kayıt bölgesi ve yerleşim bilgileri dikkate alınıyor. Velilerin ayrıca ikamet adreslerinde değişiklik yapmaları durumunda kayıt bölgesinin de değişebileceğini unutmamaları gerekiyor.


E-DEVLET İLKOKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI

ANAOKULU VE İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-ilkogretim-okullari-adrese-gore-kayit-okulu-sorgulama-e-kayit adresi üzerinden öğrencilerin kayıt edilecekleri okul bilgilerine yer verildi.

Anasınıfı ve ilkokul kayıtları da başladı. İlgili okula giderek kayıt sürecine ilişkin detaylı bilgi sahibi olunabilir.


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