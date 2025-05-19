Çocuğunuzun tansiyonu yüksek olabilir mi? Hipertansiyon artık sadece yetişkinleri tehdit etmiyor

Hipertansiyon, son yıllarda sadece yetişkinleri değil, çocukları da tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Türkiye’de artan obezite, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı çocuklarda yüksek tansiyon vakalarının yükselmesine neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, bu sessiz tehlikenin zamanında fark edilmezse kalp krizi, böbrek yetmezliği ve inme gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Peki, çocuğunuzun tansiyonu yüksek olabilir mi? Bu gizli tehlike evinizin içinde olabilir mi? Hipertansiyonun belirtileri neler, hangi gıdalar riski artırıyor?
Artık sadece yaşlılarda değil, çocuklarda da hipertansiyon görülmeye başladı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, bu çarpıcı gelişmenin arkasında modern yaşamın getirdiği yanlış alışkanlıkların olduğunu söylüyor. Obezite, hareketsizlik ve yüksek tuz tüketimi, çocuk yaşta tansiyon problemlerinin temelini atıyor. Peki, hipertansiyon çocukları nasıl etkiliyor ve bu sessiz düşmanla nasıl mücadele edilir?
NEDEN ARTIK ÇOCUKLARDA DA HİPERTANSİYON GÖRÜLÜYOR?
Günümüzde çocuklar arasında hipertansiyon vakalarında gözle görülür bir artış var. Bu durumun en büyük nedenleri arasında artmış obezite oranları, hareketsiz yaşam tarzı ve yüksek tuz içeren beslenme alışkanlıkları yer alıyor. Özellikle fast food, salamura ürünler, turşular ve işlenmiş etler gibi tuz zengini yiyecekler çocukların sağlığını tehdit ediyor.
HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
Dr. Ercan Türk, hipertansiyonun kalp krizi, kalp yetmezliği, felç (inme), ani ölüm ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ifade etti. Türk, "Kan basıncı yükseldikçe damarlar daha fazla baskıya maruz kalır ve zamanla esnekliklerini kaybeder. Bu da damarlarda daralma, tıkanma ve organ hasarıyla sonuçlanabilir. Hipertansiyon çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Ama bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, kulak çınlaması, burun kanaması ve görme bozuklukları gibi şikayetler olabilir.
HİPERTANSİYONA KARŞI NASIL ÖNLEMLER ALINMALI?
Dr. Ercan Türk, tansiyonu kontrol altına almak için sağlıklı beslenmek, tuz tüketimini günlük 5 gramın altına çekmek, düzenli egzersiz yapmak, ideal kiloyu korumak, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak gerektiğini ifade etti.
HİPERTANSİYON TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ? İLAÇ ŞART MI?
Dr. Türk, hipertansiyonun erken teşhisle kontrol altına alınabileceğini ve tedaviyle ciddi sağlık sorunlarının önüne geçilebileceğini vurguluyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, sigara ve alkol kullanımından kaçınmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri tedavinin temelini oluşturuyor. Gerektiğinde doktor kontrolünde ilaç tedavisi de devreye giriyor. Peki siz tansiyonunuzu en son ne zaman ölçtünüz?