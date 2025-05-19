Çocuğunuzun tansiyonu yüksek olabilir mi? Hipertansiyon artık sadece yetişkinleri tehdit etmiyor

HİPERTANSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dr. Ercan Türk, hipertansiyonun kalp krizi, kalp yetmezliği, felç (inme), ani ölüm ve böbrek yetmezliği gibi hastalıkların en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ifade etti. Türk, "Kan basıncı yükseldikçe damarlar daha fazla baskıya maruz kalır ve zamanla esnekliklerini kaybeder. Bu da damarlarda daralma, tıkanma ve organ hasarıyla sonuçlanabilir. Hipertansiyon çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Ama bazı kişilerde baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, kulak çınlaması, burun kanaması ve görme bozuklukları gibi şikayetler olabilir.



