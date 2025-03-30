2025 Aile Yılı kapsamında, doğum oranlarını artırmak ve genç nüfus oranındaki düşüşe karşı teşvik mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan doğum yardımı düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, doğum yardımı parası kimlere, hangi koşullarda verilecek? Çocuk yardımı ne kadar ödenecek? İşte detaylı bilgiler...
Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da doğum yardımıyla ilgili madde değiştirildi. Bu yıl ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin TL doğum yardımı yapılacak.
DOĞUM YARDIMI KİMLER ALACAK?
2025 Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen uygulama, 1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar için geçerli olacak.
ÇOCUK PARASI (DOĞUM YARDIMI) NE KADAR?
Yeni teşvik paketi kapsamında birinci çocuk için tek seferlik 5.000 TL, ikinci çocuk için 60 ay boyunca aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5.000 TL ödeme yapılacak. Ödemeler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu üzerinden gerçekleştirilecek.
ÇOCUK PARASI (DOĞUM YARDIMI) NE KADAR?
Başvuru süreci şu şekilde işleyecek:
* Doğumun ardından çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılacak.
* “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi” doldurularak şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla başvuru yapılacak.
* Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından alınacak.