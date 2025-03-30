Resmi Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da doğum yardımıyla ilgili madde değiştirildi. Bu yıl ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin TL doğum yardımı yapılacak.