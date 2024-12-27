Cuma mesajı göndermek isteyenler, anlamlı, kısa, ayetli ve hadisli hayırlı Cumalar mesajlarıyla bu özel günü kutlamak istiyor. Cuma mesajları anlamlı, dualı, en güzel, kısa resimli seçenekleri ile mübarek cuma gününün anlamını ve önemini vurguluyor. Cuma günleri en anlamlı Cuma mesajları, dostlar ve aileler arasında paylaşılmak üzere sosyal medyada yoğun bir şekilde yer alıyor. Resimli Cuma mesajları ise, duyguları daha etkileyici bir şekilde iletmek isteyenler için tercih ediliyor. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en anlamlı cuma mesajları, resimli cuma mesajları ve dualı, hadisli cuma mesajlarını sizler için derledik.
Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle... Hayırlı Cumalar...
Ey Rabbim… Sen’den dünya ve ahiretta af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…
”Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin.” Al-i İmran Suresi -8-
"Allah’ım rızkımıza bolluk, ömrümüze bereket ver! Cumanız mübarek olsun."
"Bu mübarek günde dualarınız kabul olsun. Hayırlı ve huzurlu cumalar dilerim."
Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul, gönlünüz ferah olsun.
Bu mübarek günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı cumalar!
Cumanın bereketiyle kalbiniz sevgiyle, günleriniz mutlulukla dolsun.
Rabbim bu cuma gününde tüm dualarınızı kabul etsin. Hayırlı cumalar!
"Cuma gününün gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Rabbim, ettiğiniz tüm duaları kabul etsin."
Sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir cuma geçirmeniz dileğiyle, hayırlı cumalar!
Bu güzel cuma günü, kalplerimizden merhamet ve sevgi eksik olmasın. Hayırlı cumalar!
Cuma sevgi, dua ve şükürle anlam kazanır. Dualarda buluşmak dileğiyle.
Rabbim bu mübarek günde sağlık, huzur ve mutluluk versin. Hayırlı cumalar!
Ey gecenin sahibi… Kudretinle geceyi gündüzle örttüğün gibi, hatalarımızı ve günahlarımızı da rahmetinle ört… Hayırlı Cumalar!
Cuma Mübarek olsun! Daha iyi Müslümanlar olmaya çalışalım ve günlük yaşamlarımızda İslam'ın öğretilerini takip edelim.
Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!
Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)
Bütün kapıların anahtarları kendinde olan Allah'ım. Hakkımızdaki en iyi kapıyı aç. Hayırlı Cumalar dilerim.
Gözlerinizin sadece güzellikleri göreceği bir gün olsun. #hayırlıcumalar
Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.
-“ Allahım! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. BizlereMerhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin.”