Nöbetçi noterlik, özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde vatandaşların noter işlemlerini gerçekleştirebilmesi için uygulanan bir sistemdir. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı. Türkiye'de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmektedir. Cumartesi pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 26-27 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler.