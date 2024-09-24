Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin Danıştay'ın kararını hazırlıklı bir biçimde beklediklerini ifade ederek, "Biz o karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız, sürecimizi yürüteceğiz." demişti. Öğretmen ataması için Danıştay henüz kararını açıklamadı. Peki öğretmen atamasında Danıştay kararı ne zaman açıklanacak? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, ayrıntılar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin öğretmen ataması için başvuruların ardından sözlü sınavlar 1 Temmuz 2024 tarihinden başlamak üzere gerçekleşti. Mülakat sınavı sonrası değerlendirme sürecinin başlamasıyla beraber adayların gözü kulağı sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgulama ekranına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları Danıştay kararı sonrası belli olacağını dile getirmişti. Peki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakata sonuçları Danıştay kararı açıklandı mı?
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakata sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında öğretmenlik mülakat sonuçları sızdırıldı iddiasına yanıt verdi. Bakan Tekin mülakat sonuçlarının yanlışlıkla sızdırıldığı iddiasına şu yanıtı verdi: Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı.
Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak.
MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin konuya da değindi. Konuyla ilgili bir yönetmelik değişikliği yapıldığına dikkati çeken Tekin, değişiklikle öğretmen atamalarının artık yüzde 50 mülakat notu, yüzde 50 de KPSS notuyla yapıldığını ifade etti.
Tekin, bazı siyasetçilerin ve sendikaların konuyu yargıya taşıdıklarını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi biz şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Yönetmeliğin mevcut hali, yani bizim yaptığımız değişiklikle yüzde 50 yüzde 50 mi hesap edeceğiz? Yoksa iptal edilirse ortaya yeni bir kaos mu çıkacak? Eğer bu davalar olmasaydı biz mülakatların bittiği geçtiğimiz hafta itibarıyla mülakatlarımızı açıklayıp atama takvimimizi ilan etmiş olacaktık.
Ama şu anda bize hak vermeniz gereken nokta şurası. Bu açıklamayı yaptık. Mülakat sonuçlarını açıkladık. Atamaları yaptık. Peki tersi bir durum işlerse o zaman ne yapacağız? O zaman telafisi imkansız başka zararlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla benim tahminim Danıştay, biliyorsunuz adli tatil 1 Eylül itibarıyla bitti, dolayısıyla bunu gündemine alacak. Bu mülakat takvimi içerisinde kesinlikle ama kesinlikle hiçbir referans sistemi, hiçbir müdahale, başta ben olmak üzere hiç kimse tarafından kesinlikle işletilmedi. Çok sağlıklı bir mülakat süreci yürüdü. Şu anda süreç olarak bizim hazırlıklarımız tamam.
Danıştay'ın bu konudaki kararı belli olduktan sonra biz iki duruma da hazırlıklı bir biçimde bekliyoruz. Şunu da söyleyelim, mülakat süreci zaten elektronik ortamda kayıt altına alındığı için orada daha önce de defalarca bunu izah etmiştik. O sistem kapanıyor ve ancak mahkeme kararıyla açılabilir.
Dolayısıyla orası da sağlıklı ve güvenli bir şekilde şimdilik bekliyoruz. Biz o karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız, sürecimizi yürüteceğiz."