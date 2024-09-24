Ama şu anda bize hak vermeniz gereken nokta şurası. Bu açıklamayı yaptık. Mülakat sonuçlarını açıkladık. Atamaları yaptık. Peki tersi bir durum işlerse o zaman ne yapacağız? O zaman telafisi imkansız başka zararlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla benim tahminim Danıştay, biliyorsunuz adli tatil 1 Eylül itibarıyla bitti, dolayısıyla bunu gündemine alacak. Bu mülakat takvimi içerisinde kesinlikle ama kesinlikle hiçbir referans sistemi, hiçbir müdahale, başta ben olmak üzere hiç kimse tarafından kesinlikle işletilmedi. Çok sağlıklı bir mülakat süreci yürüdü. Şu anda süreç olarak bizim hazırlıklarımız tamam.