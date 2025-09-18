Deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu? Son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu? 18 Eylül 2025 son depremler listesi

“Az önce deprem mi oldu?”, “Nerede deprem oldu?” soruları, özellikle Ege ve Marmara bölgesinde yaşayanlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan 18 Eylül 2025 güncel deprem verileri, son depremlere dair bilgileri anlık olarak kamuoyuna sunmaya devam ediyor. Özellikle Sındırgı ve çevresinde hafif şiddetli artçı sarsıntılar sürerken, uzmanlar bölge halkını dikkatli ve hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Son depremler listesine ulaşmak ve anlık bilgileri takip etmek isteyenler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi web sitelerini veya mobil uygulamalarını kullanabilir.

1 /4 Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye'de meydana gelen depremleri listeliyor. Bulunduğu bölgede ya da yakınında deprem olup olmadığını merak edenler son depremler listesine bakarak en son nerede, kaç şiddetinde, saat kaçta deprem olduğunu görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 18 Eylül son depremler.

2 /4 SON DAKİKA SON DEPREMLER 5 EYLÜL 2025



2025-09-18 08:41:43 39.24167 28.13333 7.2 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 08:24:11 39.02222 28.07139 6.97 ML 1.3 Akhisar (Manisa) 2025-09-18 08:13:22 39.15528 28.19417 6.74 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 08:11:35 38.47833 39.35417 7.0 ML 1.4 Hazar Gölü - [03.82 km] Sivrice (Elazığ) 2025-09-18 08:10:21 39.22583 28.16528 6.32 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 08:04:19 39.22556 28.11861 5.97 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 08:02:26 39.02111 28.17667 7.0 ML 1.2 Gördes (Manisa) 2025-09-18 07:52:20 39.03639 28.18417 7.01 ML 1.6 Gördes (Manisa) 2025-09-18 06:58:07 39.16583 28.13389 7.22 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 06:56:27 39.2275 28.20556 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 06:56:02 38.49222 39.36222 8.04 ML 1.6 Merkez (Elazığ) 2025-09-18 06:53:27 39.20778 28.1175 6.92 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 06:45:44 39.17611 28.13056 7.07 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 06:29:42 39.20889 28.10972 6.14 ML 2.8 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 06:03:22 39.20889 28.20944 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 05:27:07 39.24222 27.92361 6.98 ML 1.9 Kırkağaç (Manisa) 2025-09-18 05:24:31 39.23528 28.07167 7.03 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 05:12:21 39.1575 28.14444 7.01 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 05:06:44 39.19361 28.19278 5.29 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 05:04:17 38.15556 38.52139 7.0 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 2025-09-18 04:59:32 39.14444 28.16028 10.94 ML 2.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 04:16:00 38.23889 38.13361 6.98 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 2025-09-18 04:14:08 39.2575 28.10861 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 04:07:10 37.31944 31.20611 23.21 ML 1.5 Manavgat (Antalya) 2025-09-18 04:04:56 39.13472 28.08722 4.54 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 03:53:57 36.52944 31.20444 35.65 ML 1.4 Akdeniz - Antalya Körfezi - [32.69 km] Manavgat (Antalya) 2025-09-18 03:48:30 38.38778 37.64333 7.0 ML 0.8 Akçadağ (Malatya) 2025-09-18 03:45:22 38.13611 36.62222 7.01 ML 0.9 Göksun (Kahramanmaraş) 2025-09-18 03:40:40 39.15722 28.16167 4.16 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 03:31:16 39.24667 28.13111 4.91 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 2025-09-18 03:19:02 39.20861 28.13472 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

3 /4 AFAD ölçümlerine göre bugün büyük bir deprem meydana gelmedi.

3.0 Büyüklüğünün altındaki tüm depremleri anlık olarak aşağıdaki linke tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.