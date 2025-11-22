Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 22 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

13:0522/11/2025, Cumartesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye’deki son depremleri anlık olarak duyurmaya devam ediyor. Vatandaşlar “Az önce deprem mi oldu?” sorusuna yanıt ararken, 22 Kasım depremler listesi merak konusu oldu.

Türkiye’de meydana gelen depremlerle ilgili son dakika gelişmeleri, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. “Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde gerçekleşti?” soruları gündemdeyken, 22 Kasım’a ait son depremler listesi vatandaşların radarında.

DEPREM Mİ OLDU? 22 KASIM SON DEPREMLER

AFAD verilerine göre 00:34'te Kütahya Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 11.68 km olarak kaydedildi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

