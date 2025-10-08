Kandilli ve AFAD'ın açıkladığı deprem listeleri sıkça takip ediliyor. 'Yakınımdaki, bugünkü en son depremler' şeklinde araştırmalar hız kazanıyor. Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Balıkesir deprem haberleri.. Bugün hangi il ve ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Balıkesir'de deprem mi oldu? Kütahya Simav'da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler listesi 8 Ekim 2025
Bulunduğu bölgede ya da yakın çevresinde deprem olup olmadığını kontrol eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son meydana gelen depremleri görüntüleyebiliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 8 Ekim 2025 son depremler listesi.
2025-10-08 13:01:24 39.18833 28.18944 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 12:55:57 39.45694 28.0975 12.69 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-10-08 12:47:11 39.26389 28.92528 9.4 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-08 12:33:01 39.21056 28.16444 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 12:21:13 39.25694 28.93583 10.62 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-08 12:02:51 39.29417 28.99583 10.97 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-08 12:02:51 39.29806 28.97306 9.39 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-08 11:54:28 39.29139 27.8425 6.75 ML 1.6 Kırkağaç (Manisa)
2025-10-08 11:51:51 39.23611 29.01194 6.98 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-08 11:49:54 39.22972 29.01 13.99 ML 0.9 Simav (Kütahya)
2025-10-08 11:40:25 39.22333 29.02278 13.26 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-08 11:29:23 39.25917 28.94194 10.12 ML 2.1 Simav (Kütahya)
2025-10-08 11:19:25 39.20167 28.20667 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 11:11:47 39.30472 28.88361 8.22 ML 1.2 Simav (Kütahya)
2025-10-08 10:29:23 39.2275 28.0025 6.99 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 10:17:08 39.18389 28.19306 11.76 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 09:47:39 38.91889 26.26889 7.94 ML 1.6 Ege Denizi - [31.04 km] Karaburun (İzmir)
2025-10-08 09:31:33 39.25 28.93611 11.85 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-10-08 09:24:53 39.16139 28.19389 6.99 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-08 09:20:58 38.92778 26.23361 11.27 ML 2.8 Ege Denizi - [33.29 km] Karaburun (İzmir)
2025-10-08 09:05:51 38.93028 26.23583 6.52 ML 2.6 Ege Denizi - [33.45 km] Karaburun (İzmir)
2025-10-08 09:02:05 38.93861 26.25722 10.44 ML 3.3 Ege Denizi - [33.46 km] Karaburun (İzmir)