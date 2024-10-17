Deprem riski en fazla o ilçelerde var! İstanbul'un risk haritası açıklandı: Denize yakın, kıyıdan uzak ise...

İSTANBUL KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

İstanbul Deprem Haritası Risk açısından hem 2'inci hem de 3'üncü grupta yer alan ve deprem riski yüksek olan illerin başında da İstanbul gelmektedir. Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan İstanbul'da ise ilçelere ve semtlere göre deprem riskinde artış ya da azalma söz konusudur.







