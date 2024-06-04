Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), özellikle sınav hazırlık dönemlerinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve eksik oldukları konularda destek sağlamak amacıyla düzenlenir. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınladı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı DYK Takvimi.