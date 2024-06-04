Destekleme ve Yetiştirme Kursları, Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen ek ders programlarıdır. MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında DYK e-Kılavuzu’nu yayınladı. Böylelikle DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulları tarihleri açıklandı. Peki Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman?
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK), özellikle sınav hazırlık dönemlerinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmak ve eksik oldukları konularda destek sağlamak amacıyla düzenlenir. Milli Eğitim Bakanlığı, yaz dönemi, yaz okulu ve eğitim öğretim döneminde açılacak Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) e-Kılavuzu’nu yayınladı. Peki, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman başlayacak? İşte 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı DYK Takvimi.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılı için Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın tarihleri belli oldu. Bu yıl ilk defa 81 ilde açılacak yaz okullarına öğrenci ve öğretmenlerin başvuruları 3-12 Haziran tarihleri arasında alınacak.
1 Temmuz tarihi itibarıyla başlayacak olan DYK yaz dönemi kursları, 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
DYK kurs başvurusu nereden nasıl yapılacak?
DYK kurslara katılmak isteyen öğrenciler, "https://e-kurs.meb.gov.tr" internet adresindeki e-Kurs modülü üzerinden öğrenci başvuru ekranından başvurusunu yapabilecek. Öğrenciler, kurs merkezince belirlenen derslerden tercihte bulunarak başvurusunu tamamlayacak.
DYK yaz dönemi kursları ve yaz okulu kursu ne zaman açılacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yayınlanan DYK e-Kılavuzu’na göre yaz dönemi kursları ve yaz okullarının 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri, eğitim ve öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kurslarının ise 2 Eylül 2024-6 Haziran 2025 tarihleri arasında açılacağı belirtildi.
Destekleme ve Yetiştirme Kursları DYK saat kaçta başlayacak haftada kaç gün olacak?
Yaz okulu kapsamında açılan kurslar saat 13.30’dan sonra ve haftada 5 gün olarak planlanacak.
Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) hangi dersler var?
Yaz dönemi kurslarında ve yaz okullarında öğretmen ve öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde kurslara katılabilecek. Yaz okulu derslerinin alt alanlarında şunlar bulunuyor; Spor; Atletizm, Basketbol, Okçuluk, Futbol, Yüzme, Voleybol, Hentbol, Masa Tenisi, Halk Oyunları, Satranç. Görsel Sanatlar; Resim, Ebru Sanatı, Sanat ve Tasarım, Hat Sanatı, Fotoğrafçılık. Müzik; Gitar, Keman, Piyano/Org, Bağlama/Saz, Ud/Kanun, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Melodika. Bilişim; Yazılım, Robotik Kodlama, Ofis Programları, Arduino Programlama, Bilgisayarda Doküman Hazırlama, Bilgisayara Giriş.”