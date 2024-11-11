DGS ek tercih kayıt tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, DGS ek tercih üniversite kayıtları 11 Kasım Pazartesi günü itibarıyla başladı. Peki ÖSYM 2024 DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? İşte DGS ek tercih kayıt işlemine ilişkin detaylar.
Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları sonrası 2024-2025 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için DGS ek tercih kayıtları bugün itibarıyla başladı. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?
2024 DGS ek tercih kayıt tarihleri ÖSYM tarafından açıklanmıştı. Buna göre, bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.
DGS EK TERCİH KAYITLARI NASIL YAPILIR, ONLİNE YAPILIR MI?
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 11-13 Kasım 2024 tarihleri arasında (13 Kasım 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
DGS ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ön lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi aslı
2. DGS sonuç belgesi ve yerleştirme puanlarını gösteren sonuç belgesi
3. Nüfus cüzdan fotokopisi
4. Vesikalık fotoğraf
5. Transkript (onaylı)
6. Önlisans ders içerikleri (onaylı)
7. Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge.
YÖK Yürütme Kurulu’nun 22.08.2024 tarihli toplantısında alınan karara bağlı olarak, 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarında belirtilen kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden ön lisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2024 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi başlangıcına kadar geçici kayıt yaptırabileceklerdir.