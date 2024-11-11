Dikey Geçiş Sınavı ek yerleştirme sonuçları sonrası 2024-2025 DGS ek tercih üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Tercih listelerine göre bir yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler için DGS ek tercih kayıtları bugün itibarıyla başladı. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2024-2025 DGS ek tercih kayıt ekranı.