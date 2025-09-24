DGS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI? DGS ek tercihleri ne zaman alınacak, taban puanları ve boş kontenjanlar belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasıyla ek tercih süreci gündeme geldi. İlk tercihlerinde yerleşemeyen adaylar için ÖSYM’nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu büyük önem taşıyor. Kılavuzda boş kontenjanlar ve taban puanlar da paylaşılacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
ÖSYM tarafından açıklanan DGS yerleştirme sonuçlarının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercihlerde yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanların ilan edileceği ek tercih kılavuzunu bekliyor. Peki, DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu, süreç ne zaman başlayacak?
DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?
ÖSYM, 2025 DGS yerleştirme sonuçlarını 8 Eylül'de açıkladı. 103.076 adayın tercih yaptığı süreçte 56.634 kişi programa yerleşti. Yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi ikinci şans olacak. Kılavuz henüz yayımlanmadı ancak önceki yıllarda ek tercihler genellikle sonuçlardan 10-15 gün sonra başlayıp 4-5 gün sürüyor.
2025 DGS BOŞ KONTENJAN SAYISI
Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarına toplam 103.076 aday tercih yaptı; yerleşen aday sayısı 56.634 oldu.
Şu anda boş kalan kontenjan sayısı 19.089 olarak açıklandı. Kesin boş kontenjanlar, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra netleşecek ve ÖSYM'nin ek tercih kılavuzunda yayımlanacak.
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR
ÖSYM, DGS Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları resmi sitesinde yayımladı. Buna göre üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları belli oldu.
Kalan ek kontenjanlar, ÖSYM'nin DGS ek tercih kılavuzunda detaylı olarak yer alacak. Adaylar, aşağıdaki bağlantıdan DGS taban puanlarına ulaşabilir.